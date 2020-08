Se suman en el puerto al uso obligatorio de cubrebocas

Mazatlán, Sin.- El coordinador de Protección Civil municipal de Mazatlán, Eloy Ruiz Gastélum, calificó como una medida acertada y buena para disminuir los riesgos de contagio de cubrebocas el uso obligatorio de cubrebocas en transporte público y oficinas gubernamentales, como lo acordara el Consejo de Seguridad en Salud, aunque refirió que esta acción ya se realiza en el puerto desde hace 10 semanas.

“Qué bueno que se están sumando a las actividades de prevención con el uso obligatorio de cubrebocas en oficinas gubernamentales y transporte público, todos los esfuerzos que sean en ese sentido siempre van tener un resultado positivo en esta lucha”, expresó.

Sin embargo, agregó que en lugares abiertos y públicos de este destino turístico seguirá siendo una medida para aplicarse a conciencia de las personas y no de manera obligatoria, como sucede en la capital del estado.

Señaló que el fin de semana pasado, durante el operativo REDES que se realiza en toda la franja turística de Mazatlán, se entregaron más de 5 mil unidades de cubrebocas a las personas que acudieron a la zona costera para caminar, ver el atardecer o a pasar un tiempo en familia.

Ruiz Gastélum consideró que más que una resistencia al uso del cubrebocas, la gente tiene conciencia de esta medida preventiva, pero le da vergüenza ponérselo, ya que trae consigo cuando menos uno en las bolsas del pantalón o camisa, y sólo se la ponen en los lugares donde está restringido el paso.

“No lo veo como una resistencia, yo pude constatar que la gente trae su cubrebocas en su bolsa o en su camisa o no lo trae en forma apropiada, sabe que debe de utilizarlo, pero quizá le dé un poco de vergüenza, o lo usan en lugares cerrados, porque restringen el acceso, donde no te dejan pasar si no lo traes”, apuntó.

Dijo que el llamado de la autoridad es que lo usen la mayor cantidad de tiempo posible cuando se encuentren en lugares públicos y que siempre se lo pongan en el transporte público o lugares cerrados.

“Hay que usarlo, no pasa nada, para eso es el cubrebocas, es una de las principales medidas preventivas para evitar un riesgo de contagio con una persona considerada como posible sospechosa”, indicó.

Con respecto al transporte público, informó que se sanitizan las unidades como parte de los protocolos de seguridad en contra del coronavirus.

El acuerdo con las distintas alianzas del transporte es que los operadores exijan a los usuarios el cubrebocas, que no suban a la unidad si no acatan esta medidas, y que los camiones urbanos circulen con una capacidad no mayor al 40 y 50%, para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19 en el puerto.

“En el transporte público están marcados los espacios, en qué número y en qué proporción pueden ser utilizados, es entendible que por la demanda habrá ocasiones en que el transportista exceda ese número o capacidad, pero es importante que el usuario tome todas las precauciones necesarias y que colabore con esas acciones”, concluyó.

RESTRICCIÓN

Un transporte con 45 o 55 asientos, tiene permitido operar con una capacidad de 40 al 50%, el operador deberá exigir el uso de cubrebocas a los pasajeros.





