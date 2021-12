Gilberto López Alanís recibe el Premio Sinaloa de las Artes 2021

Culiacán, Sin. “El que honra se honra, y al honrar hoy al historiador Gilberto López Alanís, nos honramos a nosotros mismos”, expresó el Gobernador Rubén Rocha Mocha al entregarle el Premio Sinaloa de las Artes 2021. Agregó que “la verdadera historia es la microhistoria, la historia regional, y de eso sabe y ha escrito mucho López Alanís y, por eso, vale la pena premiarlo”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, donde el mandatario recordó que López Alanís es un producto de la época libertaria encabezada por la juventud de todo el mundo en los años 60 y entre esa juventud se formó el prolífico historiador con más de 30 obras propias y más de 60 en coautoría, todas sobre temas de historia regional, lo que nos lleva a la microhistoria.

Expresó que a partir de esta edición, el Premio se entrega no solo a sinaloenses por nacimiento, sino a creadores que han adoptado a Sinaloa, donde han creado y entregado su obra, y “creo que es lo correcto”.

Por su parte, el MC Gilberto Javier López Alanís agradeció “a todas las personas e instituciones que me propusieron para recibir este Premio Sinaloa de las Artes 2021” y agregó que “hace unos días era director del Archivo Histórico de Sinaloa y ni por asomo me imaginaba todo esto y, al darse mi relevo, mis compañeros de la Corresponsalía Culiacán del Seminario de Cultura Mexicana decidieron que merecía ser candidato a este Premio”.

“Me dijeron: ya no eres funcionario del Gobierno del Estado y puedes aceptar ser nuestro candidato y no me negué; comenzó una febril actividad sumando adhesiones y aquí estoy, después de 32 años de servicio”, recordó.

Agradeció al Jurado Calificador y al Gobernador “por haber rescatado tan necesario reconocimiento por quienes han puesto y ponen alma, vida y corazón por la cultura de Sinaloa”.

En su alocución aludió a su historia de vida, a sus 77 años de edad, nacido en Guamúchil, Mocorito (cuando no formaba el municipio de Salvador Alvarado); pasó su infancia en Los Mochis, y a veces en San Benito, Mocorito; sus estudios en el IPN, su modesto papel en el Movimiento del 68; su regreso a Sinaloa; su integración a la UAS hasta desembocar en la fundación que, por propuesta suya, se creó en 1999, y que dirigió desde entonces.

En la ceremonia de premiación, emotiva como suelen serlo, aclamado por amigos, lectores y compañeros de ruta, estuvo la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava, presidenta del jurado calificador, conforme lo dicta el decreto, y quien leyó el acta respectiva, en la que se declara que se seleccionó a López Alanís por unanimidad entre diez propuestas presentadas, “tomando en cuenta sus contribuciones con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural”.

Otros miembros del jurado fueron Juan Salvador Avilés, titular del ISIC, como secretario; y como vocales, Juan Carlos Ayala, por parte de la UAS; Miguel Alonso Gutiérrez, por el Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa; y Juan Francisco Sotomayor por la UADEO.

El Premio está dotado de 150 mil pesos, diploma y una medulla de oro, es convocado por el Gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

En el presídium estuvieron, además, Feliciano Castro Meléndrez, en representación del Congreso del Estado; Minerva Solano Moreno, directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán por el Ayuntamiento; y Ricardo López Chávez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia.





















