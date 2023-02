Desmiente UAS acusaciones del diputado contra Madueña Molina

Culiacán, Sin.- Luego de que se haya publicado la nota en la que se señaló que el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, supuestamente se hubiera dirigido de manera incorrecta al diputado Jesús Manuel Luque Rojas, durante la inauguración de la ExpoAgro, la universidad desmintió que dicho suceso haya ocurrido

Lo anterior, fue dado a conocer a través de un comunicado de la Casa Rosalina dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

También puedes leer: Acusan al rector de las UAS de llamar "perros" a los diputados

"En relación con la información publicada por un medio de comunicación, en la que se señala una supuesta manera incorrecta de conducirse de parte del Rector, doctor Jesús Madueña Molina, hacia el diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jesús Manuel Luque Rojas durante el evento de inauguración de la Expo Agro Sinaloa 2023, la Universidad Autónoma de Sinaloa desmiente totalmente estos hechos", decía en el comunicado.

Diputado José Manuel Luque Rojas. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Asimismo, señalaron que el universidad está enfocada en trabajar para beneficiar a las familias sinaloenses e impulsar acciones encaminadas a la calidad educativa, así como colaborar en equipo con los diferentes sectores de la sociedad para poner en alto el nombre de la entidad.

En el documento, destacaron que uno de los principios de la Casa Rosalina es el respeto, el cual prevalece y se conduce desde la figura del Rector, hasta cada uno de quienes conforman el núcleo universitario.

Finalmente, reafirmaron que el compromiso de la UAS es seguir trabajando con el propósito de servir, ponderando el respeto y la unión con gobiernos, instituciones y órganos legislativos.

La acusación

Fue hoy por la mañana que un audio en el que el diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jesús Manuel Luque Rojas, daba a conocer los legisladores que el rector de la Universidad le dijo en la inauguración de la ExpoAgro, "Ustedes, los diputados, son una bola de perros",

Este hecho está sustentado debido al audio recabado por un medio de comunicación, en el cual se puede escuchar al diputado contar el encuentro tan desagradable que tuvo con el rector el día 22 de febrero.

"Me contestó en un tono deberás, indignante e impropio, de una autoridad universitaria de ese rango, me dijo: lo que pasa es que ustedes los diputados son una bola de perros, yo no me reúno con perros, me reúno con los dueños de los perros", narró.