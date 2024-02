Desafío ambiental en playas de Mazatlán: buscan regular la zona para evitar contaminación

Mazatlán, Sin. -La Zona Federal Marítimo-Terrestre de Mazatlán se ha convertido en "tierra de nadie", pues construcciones sin permiso, accesos de playa bloqueados, vendedores por todas partes y basura son la constante.

A lo largo de los años estos problemas han ido creciendo, principalmente en la avenida Del Mar, desde Valentino al Monumento al Pescador, por la falta de vigilancia de autoridades como Profepa y Semarnat.

Y es que negocios de mariscos en palapas han acaparado los accesos hacia el área de playa, situación que se convierte en riesgo sobre todo con la realización del Carnaval, que durante el desfile congrega a miles de personas en el Malecón.

Actualmente, son por lo menos cinco negocios los que obstruyen el descenso y ascenso de las personas del Malecón hacia el área de playa.

Los establecimientos cubren gran parte de la playa.

Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de regular este tipo de anomalías, entre otras, como no permitir que la altura de sus negocios dificulte la visibilidad a la playa, no ha tomado medidas. De esta manera, hay algunos comerciantes de estas áreas que no acatan la disposición.

Urge frenar el desorden que ha imperado en la zona federal, en el tema de construcciones, vendedores de playa y la generación de basura.

“Se apropiaron de los accesos, de los bajantes. Hay lugares donde tú bajas y caes al restaurante. Entonces, si un ciudadano común quiere ir y cruzar, si está lleno, no te dejan pasar, hasta le ponen una cadenita”, reconoció el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain.

Agregó que él personalmente acudió a supervisar este tipo de anomalías. Por tal razón, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un permiso, como municipio no están autorizados los permisos de construcción.

Para poder evitar esas obstrucciones en primera instancia, dialogarán con los comerciantes y, en caso de no acatar la petición, tendrán que tramitar el ordenamiento mediante Protección Civil con el tema de seguridad.

Convenio para dar orden

Para dar orden, buscan establecer un convenio que faculte al municipio en la zona de playa de Mazatlán y evitar así que la construcción se dé sin los permisos correspondientes.

González Zataráin detalló que la propuesta del convenio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), buscan crear una unidad que tenga injerencia para la regularización las concesiones hasta donde estas dependencias se lo permitan.



“Tenemos que tener un orden completo. En qué consisten las concesiones y cuando digo concesiones no es hablar del palapero, es hablar de todo mundo que tiene una concesión en la playa, porque luego van recorriendo el mecatito, el estante, van recorriendo la valla. Yo estoy pidiendo eso, que se revise qué concesión tienen, de dónde a dónde, de qué punto a qué punto y quiénes son los responsables”, detalló.

El convenio de colaboración entre municipio, Profepa y Semarnat para la entrada en funciones de esta unidad sería firmado en el corto plazo.

Agregó que se dará puntual seguimiento a los acuerdos tomados en las diferentes reuniones que se han sostenido con Profepa y Semarnat, con la finalidad de que avancen los temas pendientes de la zona federal del puerto, como las construcciones que presentan irregularidades, así como los accesos a playa que están obstruidos o “acaparados” por negocios particulares.

La operatividad de esta unidad le costará al municipio, sin embargo, prevén pagarlo con recursos de la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat), puesto que esta tiene suficiente como para llevar a cabo acciones como capacitaciones, contar con inspectores y vigilancia.

Recalcó que sería mínimo lo que se destinará a esto, comparado a lo que se recauda, pues la Zofemat debe de tener unos 18 millones de pesos en sus arcas.

Profepa ya hizo diversos operativos y como resultado de estos se removieron a algunas personas que tenía detectadas por no contar con permisos para trabajar en la zona de playa.

Accesos no están bloqueados

El líder de los palaperos, Juan José Burgara Ortega, afirmó que los accesos a playas no están bloqueados y que buscarán tener un acercamiento con González Zatarain para tratar el tema.

Se procura que los accesos a la playa no estén obstruidos por alguna construcción.

Indicó que fue la misma autoridad quien en la remodelación del Malecón construyó las escaleras de esa manera y por tal motivo están libres de culpa.

"Las escaleras no están bloqueadas, están viendo hacia cada restaurante, tuvo que ver el municipio, el estado y la federación, porque en una obra de esa magnitud se hace con la autorización de todos", argumentó.

Playas, principal atractivo

De acuerdo a las encuestas de satisfacción del turista que aplica la Asociación de Hoteles 3 Islas durante el periodo vacacional de verano, desde hace 11 años, el Malecón y las playas es lo que más le gusta a los turistas que visitan el destino.

Sin embargo, los restaurantes tipo palapas en las playas impiden la visibilidad del paisaje en el Malecón, ya que cada vez suben más la altura de los techos.

Hoteleros han manifestado que se requiere poner atención y orden, pues las palapas tapan la visibilidad a las playas cuando se pasea por el paseo costero.

A eso se le suma la contaminación constante en la zona, ya que los visitantes dejan su basura cuando acuden a las playas, la cual es arrastrada al mar o revuelta entre la arena, lo que también representa una afectación muy grande para el ambiente, además de la mala imagen que se genera.

Depredan playas

Para el ambientalista Ángel Contreras, con el boom inmobiliario y turístico que experimenta el puerto desde hace una década, se incrementó la voracidad depredadora combinada con “criterios sesgados” de la Semarmat, los cuales han permitido que las playas se conviertan en verdaderos tianguis, ya que están saturadas de vendedores, carpas, sillas, mesas, palapas y embarcaciones menores, que casi impiden el libre tránsito de los visitantes.

“La ‘capacidad de carga’ de un ecosistema es el número de individuos que en un entorno puede soportar sin efectos negativos significativos, por lo que resulta evidente que eso es lo que ya está experimentado el litoral costero, ante tantos excesos. Pero el daño más severo, es el que producen las construcciones dentro de la franja de los 20 metros de playa, denominada legalmente Zofemat”, resaltó.

Consideró urgente que el Ayuntamiento de Mazatlán modifique los reglamentos municipales para impedir que se continúen otorgando sin ningún control, previsión y planeación las opiniones técnicas de Uso de Suelo, que permiten que las concesiones y construcciones de la Zofemat sigan avanzando impunemente, destruyendo el patrimonio natural, principal atractivo turístico y propiedad de la nación.