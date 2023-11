Demuelen parte de la construcción de palapa en Playa Norte; esperan intervención de Profepa

Mazatlán,Sin.- Este jueves se llevó a cabo la demolición de una parte de la superficie de la obra de construcción de una palapa que se levanta en la Zona Federal Marítimo-Terrestre en Playa Norte, la cual se había excedido de la concesión otorgada.

El director de Desarrollo Urbano Sustentable, Paúl Maldonado Galindo, mencionó que se mantiene la suspensión de la obra por parte del municipio por no contar con la licencia de construcción, aunque también se espera la intervención de Profepa, dependencia que tiene facultades sobre la Zofemat.

El funcionario detalló que esta palapa ya existía, desde el 2004 la Semarnat entregó una concesión por 15 años en un tramo de 200 metros cuadrado, después en el 2018 se solicitó una extensión para 500 metros, la cual fue concedida. En esta se especificaba que se podía construir una cimentación de mampostería y concreto, una palapa con palo de madera y tejido de palma.

Asimismo, mencionó que hace un tiempo llevaron a su dirección una factibilidad por parte de Instituto de Protección Civil del Estado, en la que decía que la palapa sufrió daños en su cimentación a causa tormenta y pidieron la anuencia para remodelarla.

El concesionario solicitó una licencia de construcción, la cual no se otorgó, ya que no tienen forma de acreditar la propiedad; solo cuentan con un dictamen de uso de suelo y operación por ornato, el documento que se emitió como trámite preliminar para tramitar ante Semarnat, la concesión, pues tampoco es de dictamen se puede expedir por no ser propietarios del suelo, solo son concesionarios.

Explicó que anteriormente la cimentación que ahí había era de mampostería, piedra de ciclópeo, la cual se retiró para poner concreto armado y acero, lo que se identificó es que se hizo una especie de rompeolas al frente que se veía muy excedida, por lo que se tomarán medidas para verificar que estas coincidan con lo que marca la concesión.

La Semarnat entregó una concesión por 500 metros cuadrados, pero el municipio no expidió licencia de construcción.Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Viajará a la ciudad de México

Por su parte, el alcalde Edgar González Zatarain aseguró que seguirá insistiendo en solicitar a Semarnat que dé marcha atrás a dicha concesión.

“Mientras tanto nos permite elevar este tema hasta Semarnat México, para ello pedí una audiencia este próximo martes y otros temas más que tienen que ver con el impacto en la playa y con las concesiones para incluso solicitar una reunión posterior con el Cabildo de parte de coordinador nacional de delegaciones, que pudiera exponernos aquí en este recinto la situación que guarda el tema costero de Mazatlán. Es un tema que nos preocupa y que obviamente estamos en trámite para lograr una pronta reunión este mismo año y atender el tema”, aseguró.

Para saber

La Zona Federal Marítimo-Terrestre es la franja de 20 metros de ancho desde la marea más alta hasta tierra firme, transitable, contiguo a las playas y la playa es la parte de tierra que por efecto de la marea cubre y descubre el agua.

En las imágenes observa que la línea de marea llega hasta el murete que se estaba construyendo, no dejando espacio para el paso peatonal.