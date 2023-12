Buscan adecuar reglamentos de construcción en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Ante el ritmo acelerado de crecimiento en materia inmobiliaria que presenta Mazatlán, el Plan Rector de Desarrollo Urbano vigente en el municipio se ha visto rebasado y es necesario acelerar las adecuaciones a reglamentos y leyes que permitan brindar esa certeza a quienes deciden invertir en el puerto

El alcalde de la ciudad, Edgar González Zatarain, reconoció que muchos desarrollos están en la incertidumbre por el tema de las alturas, por ello la necesidad de hacer las adecuaciones a las leyes y a los reglamentos.

Mencionó que se busca adecuar los reglamentos para evitar que sigan incumpliendo con lo que marca la ley al momento de construir.

"Tiene que ver con un equilibrio, no estamos peleados con la altura, sino con el incumpliento con las zonas de amortiguamiento, que no construyan sobre la avenida, que dejen laterales, que cuenten con estacionamientos, etc, lo que se tiene regular es eso ", dijo.

Adelantó que se sostendrán reuniones con el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Mazatlán y otras instituciones, tanto federales como estatales y municipales para socializar el tema de las construcciones en el puerto.

Y es que no se está en contra de que haya crecimiento inmobiliario, sino que se busca que se cumplan con los lineamientos que marca la ley.

Prioridad para 2024

El alcalde indicó que el siguiente paso será marcar fechas para próximas reuniones, porque el interés del estado es tener completamente resueltos estos temas a más tardar en marzo del 2024.

González Zatarain agregó que también se trabaja con un grupo de especialistas en la calidad de construcción para que certifiquen sus trabajo.