Ayuntamiento de Mazatlán no dará permisos de construcción en playas

Mazatlán, Sin. -El Ayuntamiento no ha otorgado, ni otorgará, permiso alguno para la construcción en Zona Federal Marítimo-Terrestre y de playa, aseguró el alcalde Edgar González Zatarain, luego de que una nueva edificación empezará a levantarse en el área de palapas, en Playa Norte.

Lo que parece ser una extensión/remodelación de una de estas palapas con giro de venta de alimentos, fue suspendida el día lunes 20 de noviembre por la dirección de Desarrollo Urbano Sustentable al no contar con la licencia de construcción.

El munícipe mencionó que se realizó una averiguación previa para saber si el proyecto contaba con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se encontró que dicho tramo fue concesionado por la dependencia federal desde el 2019 y ampliado en el 2021, aunque para dichos trabajos no se tramitó ningún permiso ante el municipio.

"Nosotros no hemos otorgado ese permiso, por esa razón desde que detectamos que estaban construyendo, hicimos el proceso de investigación del expediente. Negaron mucha información, tuvimos que batallar un poquito y a raíz de la suspensión ya se acercan y empieza a fluir la información", mencionó.

La obra cuenta con anuencia de Semarnat, pero no con la licencia de construcción del municipio. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La concesión emitida por la Semarnat permite una cimentación de firme de concreto protegido por muro de mampostería perimetral de piedra brasa, una barra de concreto en área de cocina, muro de tabique y piso de concreto.

Y si bien es cierto que la Secretaría emite Manifiestos de Impacto Ambiental y otorga concesiones de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, no se puede iniciar ningún tipo de construcción si el Ayuntamiento no otorga licencia alguna, pues es el municipio quien emite los usos de suelo, acorde a los distintos reglamentos y planes de ordenamiento urbanos y territoriales, recordó el alcalde.

Defender las playas de las concesiones

El edil dijo que va a exhortar a la Semarnat a que se retire dicha concesión, viajará la próxima semana a la Ciudad de México para tratar tema y ver qué otros proyectos similares están en puerta, pues la postura del Ayuntamiento ante estos proyectos será de negativa.

"Es algo desconsiderado, la verdad, ¿ya cuándo los mueves?, después de que construyen vuelven a ampliarla y ahí se van, ¿cuándo han movido a los demás palaperos?, se han ido ampliando, creciendo, se van a hacia la playa, hacia los lados".

De ser necesario, añadió, llamará al pueblo mazatlaco a defender las playas.

"No vamos a permitir eso, yo voy a hacer un llamado constante a defender las playas, me pongo a la cabeza de esta defensa como primera autoridad municipal, no podemos estar permitiendo estas arbitrariedades, se van a acabar la playa de Mazatlán a ese paso que va, yo sí estoy muy molesto por todo esto que está ocurriendo, porque hay playas como la Pinitos que la llenaron de vendedores, es un desorden esa playa que era una playa de las más tranquilas", añadió.

Esta zona es una de las más impactadas por efectos de erosión, estas construcciones influyen de manera directa. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Erosión

En este tramo de Playa Norte es donde se ha notado un mayor impacto de los efectos de la erosión de playa en los últimos años, dejando al descubierto una capa rocosa.

Pese a que la erosión costera es un proceso natural y cíclico, las construcciones en zona de playa influyen directamente en el desplazamiento y pérdida de sedimentos de arena, ya que cortan su ciclo natural de la renovación.

Esta casa editorial publicó un reportaje especial sobre tema el pasado 18 de septiembre en el que el oceanólogo Ramón Peraza Vizcarra, expuso que la erosión resta calidad a las playas, pues muchos tramos como playa Norte han perdido estabilidad dando formación a pozos o acumulación de rocas.

Asimismo que estas construcciones en algún momento enfrentarán problemas de daños cuando haya ciclón u oleaje elevado.