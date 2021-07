Denuncian taller que trabaja de forma irregular en la colonia Juárez

Mazatlán, Sin.- Más de 10 años han batallado los vecinos de la calle Humberto Mariles, entre Avenida México 68 y Antonio Hernández Cuadras, en la colonia Benito Juárez, con un taller de laminado y pintura que trabaja de forma irregular en el asentamiento.

Un grupo de colonos manifestó que durante esta administración ya acudieron a Oficialía Mayor y a Ecología a exponer su inconformidad. Y aunque sí clausuraron el taller, a los propietarios no les importó.

Vecinos piden la intervención de las autoridades. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"El negocio está clausurado ya, pero como si no estuviera, quitaron el sello y continuaron trabajando normal. De hecho, está peor ahora, porque trabajan afuera, en la banqueta", manifestó un vecino.

El establecimiento, aseguran, no cuenta con el permiso para laborar, además de que está en medio de una colonia.

"El problema tiene muchos años, más de 10, de hecho los han visitado muchas veces, les dicen que se regularicen, no tiene las condiciones en la que debe estar un taller, no cumplen no nada, ni siquiera tienen el permiso para trabajar aquí, no tiene nada en regla", aseguró un vecino.

Los habitantes de la colonia afirmaron que no quieren ese taller ahí, pues argumentan que no está permitido un negocio de ese tipo en medio de una zona habitacional.

"No hay tranquilidad, es mucho ruido con las láminas, mucho polvo con la pasta que lijan y cuando pintan, es peor, todo el olor a thiner se mete a las casas", expresó otra vecina.

Constantemente hablan a Oficialía Mayor para darle seguimiento a su caso, pero el gobierno municipal no actúa y solo les dan largas.

Por ese motivo les piden a las autoridades que intervengan con urgencia, pues ya son demasiados años que llevan viviendo así.













