A pesar de las quejas, palapa de playa Cerritos está en orden

Mazatlán, Sin.- Jorge Estavillo Kelly director de Planeación y Desarrollo Sustentable, informó que la palapa que se está edificando al norte de la ciudad en playa Cerritos, se encuentra en orden y aseguró que que el lugar donde se construye corresponde a una concesión de varios años atrás, por lo que más bien se trata de una remodelación.

"Siempre ha existido en esa parte restaurantes, de lo más decadente que pueda haber, en mal estado, generan mal olor, mala imagen; llega el propietario de esa palapa decide remodelarla, restaurarla, para lo cual nosotros no tenemos inconvenientes en decir: adelante, arregla lo que tienes en mal estado y que genere una mejor imagen", informó.





Dijo que ese perímetro es una concesión de muchos años, misma que el gobierno municipal va a respetar y desmintió que la palapa se esté extendiendo e invadiendo un zona nueva, sino que anteriormente no se había aprovechado todo el espacio de la concesión como hasta ahora.

"Hay fotografías donde consta que ya estaba hasta esa parte nomás no que no la habían arreglado en forma. Van y le toman fotos cuando hay marea alta y pareciera como si se hubiera metido al mar, pero no es así, tiene todavía una longitud de playa considerable", dijo.

RECUENTO

En el mes de mayo surgió la denuncia de algunos comerciantes de la zona por la construcción de la palapa-restaurante en la playa de Cerritos, argumentando que no había permisos para un proyecto así en la zona federal.

Algunos trabajadores de otros comercios comentaron que el negocio está en remodelación, pues tiene ya cerca de 12 años sin funcionar.

A inicios de esta semana fue revisada por personal de Planeación y le fueron colocados sellos de suspensión.

Estavillo Kelly aclaró que solo está suspendida por cuestiones del trámite, en cuanto esté completo la construcción se reanudará.

"Nosotros en este momento tenemos suspendida la palapa porque el trámite se les entretuvo a ellos, no lo concluyeron y al estar inconcluso nosotros procedemos a suspender, pero no quiere decir que sea porque están ellos metidos al mar, no va por ahí la suspensión", aclaró.





















