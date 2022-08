Denuncian falta de atención y medicamento en el Hospital General de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A don José Armando Valdez, de 69 años de edad y originario de Mazatlán, en dos ocasiones le han pospuesto una cirugía para la operación de una hernia de ingle en el Hospital General de Mazatlán.

Cuenta que padece esto desde el 2021, incluso el año pasado se vio grave y lo llevaron de urgencia al hospital, sin embargo, no lo pudieron atender ni operar porque no tenía su registro en el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi).

Luego, el día 5 de agosto, la especialista indicó que fuera operado de emergencia, pero no logró conseguir donantes de sangre y no lo quisieron intervenir, aunque la indicación decía que se hiciera el procedimiento hubiese cubierto este requisito o no, ya que era muy necesario.

"En enero 25 me llevó mi hijo urgentemente, tenía una póliza y le cobraron a mi hijo, cuando el Presidente de la República ha dicho que el Insabi no es para cobrarles, es para la gente necesitada", contó.





Sin medicamentos

Mencionó que cada vez que le dan receta de medicamentos, en la farmacia del hospital nunca hay abasto de las medicinas que ocupa.

Señala además que, aparte de no ser operado de la hernia, tampoco le dan medicamento para el dolor, solo para el mal de Parkinson, enfermedad que también padece desde hace algunos años.

"Cada vez que me dan receta de algo voy con un primo, no la compro porque no tengo dinero, y le preguntó para qué sirve la receta que me dieron y me dice que en vez de darme para la hernia, todo el medicamento que me han recetado es para el mal de Parkinson", señaló.

Don José denuncia la falta de medicamentos en el Hospital general de Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Urge un albergue

Don José Armando dice que no le gusta ser conformista ni aceptar las injusticias, por ello también reportó la falta de un albergue para las familias que tienen a pacientes internados y que están en espera de información a la intemperie, en el camellón que está justo frente al Hospital General.

"Cada vez que voy al hospital me duele el alma, porque hay mucha gente que tiene pacientes ahí adentro y están en la calle como personas abandonadas, me da tristeza ver a la gente ahí arrinconada abajo de un árbol para protegerse del sol", dijo.

"Hace poco el gobierno de Sinaloa le regaló el Centro de Usos Múltiples al gobierno de Mazatlán, el presidente municipal dijo que lo iba a arreglar, ese gasto que va a ser para uso de deporte, le aconsejaría como mazatleco, como sinaloense, que en vez de hacerlo otra vez deportivo, lo haga como un albergue", añadió.