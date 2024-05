"Yo no he roto acuarios"; los minutos finales del debate por la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Los minutos finales del debate entre las candidaturas a la alcaldía de Mazatlán fue una rivalidad de cuatro; Partido del Trabajo contra Movimiento Ciudadano y Morena contra Fuerza y Corazón por México.

El día viernes 24 de mayo se llevó a cabo este ejercicio democrático organizado por el Instituto Electoral Estatal de Sinaloa, a fin de que la ciudadanía pudiera conocer las diferentes propuestas de las y los candidatos.

En éste participaron Guillermo Romero Rodríguez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa (PIR, PAN, PRD, PAS); María José Lerma Sarabia, candidata del Partido del Trabajo; Milay Quintero Beltrán, candidata de Movimiento Ciudadano; Estrella Palacios Domínguez de Morena y Partido Verde y David Castro Castellanos, del Partido Encuentro Solidario.

Las dos primeras rondas transcurrieron sin novedad, los aspirantes se dispusieron a hablar de su plataforma electoral, sus propuestas y de vez en cuando dejaban ir una que otra indirecta como: "yo no tengo padrinos politicos", "no fuí impuesta ni compré candidaturas", entre otras expresiones.

"No he roto acuarios"

Fue durante la tercera ronda cuando en su intervención la Lerma Sarabia del PT, la candidata más joven del proceso y además sin ningún tipo de trayectoria o experiencia política, expresó:

"Ni quería estar aquí, en la política; sin embargo, cuando la política se hace en virtud, por eso estoy aquí".

En su réplica, Quintero Beltrán del MC le respondió.

"Decirle a mi compañera candidata que desde el momento que estamos aquí estamos haciendo política".

La candidata del Partido del Trabajo no se quedó callada y a la primera oportunidad le contestó:

"En lo que comenta mi compañera Milay Quintero, yo no tengo experiencia política, sin embargo, tengo experiencia en las necesidades de mi gente, yo no he roto acuarios, es la primera vez que ingreso en este debate...".

María José se refirió a la polémica falla en la pecera del Tiburonario del Acuario Mazatlán, que tronó y provocó una fuga en el año 2017 y que había sido inaugurando apenas dos meses atrás; en ese entonces Milay era la directora de la ya extinta paramunicipal.

Las expresiones, risas y murmullos no se hicieron esperar entre el auditorio presente. Todavía le dio tiempo a la candidatura del movimiento naranja para replicar:

"Mijita", por si no sabías, ya el asunto se usó un peritaje técnico y se ha resarcido el daño por las personas causantes".

Cerrar la planta del Crestón

La otra contienda de dimes y diretes, aunque menos acalorada, fue entre Palacios Domínguez de Morena y Romero Rodríguez de Fuerza y Corazón por Sinaloa.

Y es que durante sus diferentes intervenciones el candidato del PRI, PAN PRD y PAS acusaba que los derrames de drenaje crudos en la playa de Olas Altas se debía al cierre indebido de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Crestón, acusando al gobierno morenista, hecho que mencionó en repetidas ocasiones a lo que Estrella finalmente le dijo.

"He escuchado que el candidato del PRI se refiere mucho el cierre de la Planta Tratadora del Crestón, pero nada más le recuerdo, candidato, que usted fue parte del Consejo de la toma de decisión del cierre de la planta tratadora y me llama la atención que en ese momento no te dijo nada ni a los medios de comunicación como ahora lo hace, me parecen incongruente", le dijo.

"También me parecen incongruente que usted hace algunos meses quería ser el candidato de Morena, pero perdió esa posibilidad y se tuvo que conformar con ser candidato del "PRIAN", a mi Morena me eligió como su candidata y próximamente los mazatlecos me van a elegir como su presidenta", agregó.

Y por supuesto que "Memo" Romero aprovechó su tiempo de réplica para responderle a la candidata morenista:

"Revise las actas de Consejo para que se dé cuenta y le voy a mandar una copia a su oficina, que nos dé su domicilio y se va a dar cuenta cuando este gobierno quiso poner medidores para drenaje para aguas negras y su servidor fue el que rechazó, y el que ha rechazado muchas cosas, pero como los Consejos no están bien la mayoría la tiene el gobierno, lamentablemente no funcionan en Mazatlán, pero vamos a mandar una copia de la candidata del segundo piso".

Las acusaciones despertaron la atención, comentarios y cotilleos entre el auditorio presente, incluso fue necesario que la moradora, en dos ocasiones, recordara, que estaba prohibido cualquier tipo de expresión.