Usuarios reportan que camioneros de la Alianza se cobran "a lo chino" en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Habitantes del sur del puerto denunciaron el cobro excesivo en las unidades del transporte público que opera en aquella la zona.

Esto ha generado la inconformidad de los pasajeros, quienes aseguran que la tarifa oficial de 11 pesos, pasó a 12.50 pesos en unidades que no cuentan con equipos de aire acondicionado.

"Nos hemos visto sorprendidos por este aumento (no oficial). Nadie nos avisó y las unidades siguen sin contar con aire acondicionado. No entendemos por qué el precio ha subido", mencionó Armando Hernández, quien a diario toma esta ruta para llegar a su casa.

La situación se complica en otras rutas con aire acondicionado, donde los pasajeros también han reportado irregularidades.

Según varios testimonios, los choferes no devuelven el cambio correcto. Por ejemplo, en las unidades con aire acondicionado el precio es de 12.50 pesos, pero en realidad les cobran de 13 y 15 pesos.

"Nos dicen que así está bien y se quedan con el cambio. Esto es injusto, porque ellos no saben si venimos exactos o no, a ellos no les importa, ellos como conductores nada más toman el dinero y listo, de pilón que van hablando por teléfono o de mala gana, pero por un mal servicio se contamina todo", comentó Alexander Aguiar, estudiante que utiliza la ruta San Joaquín.

De acuerdo con las denuncias, esta práctica de no regresar el cambio se ha vuelto algo común en las rutas con aire acondicionado, como San Joaquín, Zapata, Sirena, Valles del Ejido y Hogar del Pescador.

Tarifas oficiales

11 pesos sin aire acondicionado

12.50 pesos con aire acondicionado

De 13 a 15 pesos

acusan que les cobran hacia el sur del puerto

Se buscó a la dirigencia de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán para conocer su postura al respecto, pero se informó que este sábado hablarían del tema.