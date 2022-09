En Mazatlán dejan obra inconclusa en la colonia Independencia

Mazatlán, Sin.- Justo a un costado de la casa de asistencia Corazón Eterno, por la calle Circunvalación, en la colonia Independencia, hay una obra en un canal, la cual quedó sin terminar desde hace aproximadamente dos años, según los testimonios de los habitantes de la zona.

Los colonos aseguran que todo esto se agravó con la pavimentación del llamado Malecón de los Pobres. Lo peor de todo es que al momento de rehabilitar la vialidad les comentaron que se repararía la falla del canal, pero no fue así.

"Lo cansado de esto es que se inunda mucho por aquí, uno no puede ni caminar cuando llueve, la verdad, sales y llegas todo mojado y eso no me parece justo, tener que estar aguantando esto, el problema ya estaba, pero cuando pavimentaron la calle se deterioró más", señala Rosario, una vecina de la zona.

Ocurren accidentes

Según comentan algunos vecinos, en el lugar han ocurrido múltiples accidentes, como choques vehiculares, en los cuales algunas personas han resultado heridas.

"Nosotros hemos acudido a ayudar, yo todavía no llegaba aquí para auxiliar a mis colegas, y ya estaba este problema, ahora imagínate si yo tengo un año y eso ya estaba, esperemos que ya lo arreglen, porque vecinos ya han llamado a las autoridades, pero no han venido a reparar, han ocurrido fácil entre siete y nueve accidentes aquí en un año”, señaló otro vecino de la zona.

Además de que la calle quedó a desnivel, las rejillas del canal pluvial representan un peligro para los peatones. Sin dejar de lado que se encuentra lleno de basura, ramas, y cuando llueve ese tramo de calle se convierte en un verdadero lodazal.