Dejan a colonias como basureros en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las fallas en la recolección de basura son una constante en varias colonias del puerto y un servicio que se supone debe de ser gratuito le termina costando a los vecinos, ya que tienen que pagar para que los trabajadores de Aseo Urbano hagan su función.

Karla, vecina de Infonavit Playas, comentó que hace unas semanas tuvieron que pagar 300 pesos para que el camión recolector se llevara los deshechos amontonados en la calle, una situación que se le hace injusta, pues además ya les habían dado su "aguinaldo".

Local Contaminación sin freno en el Estero del Infiernillo

"Sinceramente el servicio de recolección de basura es bastante deficiente. Ahora para las fiestas de diciembre duró hasta 10 días para pasar, festejamos 24 y 31 con una peste y con basura ahí en la calle", comentó.

Luis es otro vecino de este asentamiento y dice que el problema es en varias colonias. "Frecuentemente deja de pasar el camión, la gente que es cochina además, pero no es nada más aquí, va uno por las colonias y mira los montones de basura, pero para pedir el aguinaldo sí son puntuales", indicó.

Raúl, vecino de Jabalíes, dice que el servicio es muy irregular y además quitaron los grandes contenedores que había para evitar que la basura fuera desparramada por perros y pepenadores.

"Debió haber pasado el lunes y no pasó, es muy irregular a veces sí y a veces no. No sé por qué quitaron los contenedores que había. Hace falta que se regularice el paso del camión y también por parte de los vecinos, que saquen su basura cuando debe ser".

Vecinos ya no aguantan los malos olores.Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Wendy, de Santa Fe, señala que le tienen que pedir el favor a un conocido para que pasen por su colonia, pues de otra forma tardan hasta dos semanas. "Pues allá por donde yo vivo no pasa tan seguido. Le tenemos que decir a un conocido que trabaja ahí en Aseo Urbano que vayan, sólo así van, porque duran varios días sin pasar", señaló.

Rocío, de El Campestre, expresa que últimamente no pasa a la hora que debería, incluso no acuden los viernes y la basura del fin de semana se acumula. "De un tiempo para acá empezó a fallar, se supone que debe pasar en las mañanas y a veces pasa a medio día y eso es un problema, porque los perros tiran todo y se hace un cochinero", expresó.

Te puede interesar: Fueron 48 rutas de recolección de basura las afectadas el fin de año

Josefina, de El Conchi, asegura que es un problema el servicio, pues como son departamentos, se acumulan muchos desechos y si no pasa el camión se hacen los montones de basura. "Ahí se acumula mucha basura porque son departamentos y luego la basura sin pasar. Es un problema de siempre, es mucha contaminación, huele mal y se ve mal", aseguró.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán





Colonias se quejan del mal servicio en la recolección de basura que existe en sus asentamientos:

Infonavit Playas

Santa Fe

Jabalíes

El Conchi

El Campestre





















Lee más aquí↓

Local En el olvido, centro de atención animal

Local Viven con temor en Brisas del Mar

Local Retiran 6.3 toneladas de basura en las playas