Viven con temor en Brisas del Mar

Mazatlán, Sin.- La inseguridad y el temor invaden a los habitantes de la colonia Brisas del Mar, después de algunos años de vivir en la tranquilidad, señalan que últimamente el asentamiento se ha llenado de delincuentes, mientras que la autoridad competente no hace nada al respecto.

"Hace unos días se oyeron como a la 1:00 de la mañana balazos en las calles de abajo, no sé si andarían robando; en esas calles aledañas al estero hay vendedores de droga y eso no lo queremos ver aquí, ahí tienen su ‘guarida’ y por aquí pasan y pasan la patrullas, pero no hacen su trabajo", señaló uno de los vecinos.

Ante la ausencia de la autoridad han decidido iniciar acciones por ellos mismos.

"A mí un tiempo me estuvieron robando, hasta que subí a un perro a la azotea. Hay varios vecinos que tienen seguridad privada, pero es la misma, ellos mismos dan rondines y si no ven nada sospechoso se van, sin embargo en una ocasión me tocó que uno de seguridad estaba coludido también con los delincuentes", dijo el señor Héctor.

Doña Manuela menciona que hay muchos vándalos en la colonia y que ya no hay seguridad de salir a pasear con sus nietos, ya que teme que les hagan algo a ellos.

"Sí hay muchos rateros por aquí por la colonia, como que anda mucha gente de fuera y de otras colonias, pasan por aquí con tambaches y cosas. A los vecinos les han robado material que tienen en las azoteas y en esta semana ya le han robado dos veces a una vecina", mencionó.

La señora Silvia expresa que con tal de hacer la maldad, hasta sus plantas le han destrozado en varias ocasiones; lamentó que incluso son menores de edad los que hacen este tipo de actos.

"Vienen uno vagos aquí y me cortan las plantas y las matas, adrede lo hacen. Hace un tiempo se cambiaron de casa unos vecinos y ya nomás vieron que estaba sola la casa se metieron ahí a hacer fiesta y todo, hasta con grabadora andaban bailando y haciendo escándalo", expresó.

A Román ya le han robado herramienta de su taller, no obstante, dice que muy poco se puede hacer, ya que ni en la policía pueden confiar, pues están coludidos con ellos.

"Andan en las casas solas, desde hace tiempo que se ve esto, porque también se han metido a mi taller a robar herramienta. La policía ya saben quiénes son, pero les pagan para que se queden callados y no les hagan nada", dijo.

