De ser desconocido pasé a segundo lugar en encuestas: Sergio “Pío” Esquer

Mazatlán, Sin.- De ser un desconocido a estar en segundo lugar en las encuestas, asegura Sergio “Pío” Esquer que sus posibilidades para ser senador de la República por el Frente Amplio son reales.

El empresario agrícola originario de Culiacán señaló que su actual reto es posicionarse entre el gusto de la gente para que a la hora de la toma de decisiones en su partido sea considerado para esta candidatura.

"No podía esperar para que me concedan el estado, yo a lo que le estoy tirando, mi meta es que me conozca más gente en el estado para llegar a una posición cuando se tome la decisión sobre los candidatos a senadores, diputados, etcétera, que yo soy una persona que pueda competir perfectamente para traer más votos al Frente Amplio", dijo.

Agregó que sus posibilidades son reales, pues medios de comunicación y encuestas ya lo colocan en la terna por esta coalición.

"Las posibilidades son reales, tan así que los medios de comunicación ya me ponen como terna, de estar en el desconocimiento total ahorita ya me colocan algunas encuestas en segundo lugar y lo que tengo que demostrar es esa tendencia hacia arriba y es muy importante que vaya acompañado esa alza en conocimiento con la intención del voto, que es lo que más me interesa a mí", agregó.

Nuevo en la política

Pío Esquer dijo tener un trayectoria como empresario agrícola de más de 40 años, fue en 2021 cuando se lanzó en la política como diputado por el Distrito Federal 5 por la alianza Va por México, obtenido 56 mil votos.

Para saber

Este miércoles Sergio sostuvo un encuentro con líderes de colonias mazatlecas, en la que estuvo presente Armando Zamora, quién también dejo ver qué sus aspiraciones para a la alcaldía de Mazatlán siguen vigentes.