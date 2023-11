Tenemos que regresar al campo a la agenda nacional: Sergio "Pío" Esquer

Escuinapa, Sin.- Pese a ser una de las actividades principales que sostienen la economía del estado de Sinaloa, el campo sinaloense se encuentra en un abandono total, así lo externó Sergio Raúl Esquer Peiro " El Pío", aspirante a la candidatura al senador por Sinaloa por el Frente Amplio por México (FAM).

“El Pío” expuso que fue el pasado 12 de octubre cuando dio a conocer sus aspiraciones como aspirante a la candidatura del senado de la República por parte del FAM, confirmado por el PRI, PAN y PRD.

Al reunirse con líderes del sector agrícola del municipio de Escuinapa, reiteró sus aspiraciones con miras al proceso electoral del 2024.

Asimismo, externó la situación en la que se encuentra el sector agrícola en Sinaloa y todo el país, por lo que dijo se requiere regresar el campo a la agenda nacional, al no estar este sector contemplado.

"Tenemos que regresar a la agenda nacional al campo, porque ni siquiera estamos ahí en estos momentos. No hay duda, estamos totalmente abandonados, no estamos en la agenda y por lo tanto no hay ningún plan para nuestro Estado si sacamos esta conclusión, está abandonada la actividad primaria en México".

Agregó que este problema se tiene desde el gobierno federal, ya que es allá donde se centraliza el recurso.

"El problema con la agenda agrícola es que es agenda nacional, está centralizado todo en México, entonces no hay un Estado que tenga agenda regional, esa es la desgracia de nuestro tema ahorita".

Por último, recalcó que actualmente está yendo con los ciudadanos a dar a conocer sus aspiraciones y mostrarles que es una persona transparente y con la voz completa para poder defender los intereses de los que en un momento pudiera estar representando, en este caso a los sinaloenses.