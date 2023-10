De la Rocha critica nombramiento de la Mesa Directiva por afiliación a Morena

Culiacán, Sin.- Tras la designación del diputado Ricardo Madrid Pérez como presidente de la Mesa Directiva, su excompañero de bancada, Luis de la Rocha, criticó esta designación debido a que el expriista se unió públicamente a Morena.

De la Rocha recordó que quien preside la Junta de Coordinación Política es Feliciano Castro Meléndrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Cabe recordar que el sábado 23 de septiembre, Madrid Pérez y otros legisladores se sumaron a la Cuarta Transformación en presencia de Claudia Sheinbaum.

"Están vulnerando la ley, están haciendo caso omiso de lo que está establecido, pero ya sabemos quién es Morena, se encargan de socavar el estado de derecho. El andamiaje de gobernabilidad está totalmente destrozado y eso es lo que ocurrió aquí en el Congreso", expresó.

El señalamiento del diputado se remite al artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso local, el cual establece que "Ningún grupo parlamentario podrá presidir simultáneamente la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política".

No obstante, es importante destacar que Madrid Pérez no pertenece a la bancada de Morena, y la presidenta del partido, Merary Villegas, afirmó que los exmilitantes de otros partidos que se sumaron públicamente al morenismo aún no están afiliados.

Además, señaló que el grupo plural conformado por diputados sin partido es como una extensión de la bancada morenista, ya que los legisladores que la integran se proclamaron a favor de Morena en la visita de Sheinbaum.