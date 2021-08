Cuén Ojeda pide prudencia al gobierno por regreso a clases en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, pidió al gobierno estatal y a la sociedad sinaloense prudencia ante los altos índices de contagios del Covid-19, ya que aclaró que estar en semáforo rojo es estar en alerta máxima, por ello los niños no deben de volver a clases en este momento.

“Solo nos resta cuidarnos y continuar con la vacunación, solicitarle prudencia al gobierno y a la sociedad. Una cantidad importante de maestros manifiestan resistencia para volver a clases presenciales y tienen toda la razón, parten de que Sinaloa está en color rojo epidemiológico, que significa que el estado se encuentra en alerta máxima”, manifestó.

Local Regreso a clases en Sinaloa sería criminal por repunte de Covid-19: Cuen

Recordó que estar en semáforo rojo significa un alto riesgo, esencialmente por tener un alto rango de contagio comunitario; de salir a la calle, existe el riesgo de contagiarse; “mucha gente está hospitalizada y que la mayor parte de las camas de los hospitales están ocupadas”, aclaró

El también químico farmacéutico detalló que seguimos teniendo problemas de comunicación, pues una cosa es lo que se dice y otra es lo que realmente existe, por ello, insistió que la tarea inmediata es revisar la situación de cada una de las escuelas.

Cuén Ojeda destacó que las vacunas protegen contra el virus, pero científicamente está probado que no lo hacen al cien por ciento. Por ejemplo, citó que para la variante Delta, la vacuna Pfizer tiene una efectividad del 88 por ciento, la AstraZeneca un 67 por ciento, la Sinovac no reporta información, la Johnson & Johnson un 71 por ciento; la Sputnik-V no hay datos específicos y la Cansino no hay estudios de momento.

Insistió que es muy importante entender que aun cuando tengamos el cien por ciento del esquema de vacunación tenemos que cuidarnos dado que no estamos protegidos al cien por ciento, más aún cuando la variante Delta ha cambiado la estructura del virus y por lo tanto se pierde la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados por las vacunas.

Otro problema, dijo, es que los mexicanos tenemos una baja protección por la aplicación de las vacunas. “Solo 50.8 millones de mexicanos hemos recibido una o las dos dosis recomendadas; 27 millones con el esquema completo y con el medio esquema 23.4 millones. Solo nos resta cuidarnos y continuar con la vacunación”, apuntó.

















Lee más aquí:

Local Por brote de Covid-19, venta de oxígeno medicinal aumenta casi 100 por ciento

Local Llama Cuén Ojeda al sector salud no seguir dando palos de ciego