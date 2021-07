El contagio de Covid-19 ahora es muy alto y muy agresivo: Cuen Ojeda

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, advirtió que es lamentable que hoy se están contagiando miles y miles de niños, por los cambios que hubo en la antigenicidad de lo que es el virus, ahora la transmisibilidad, la virulencia y los casos de hospitalización han aumentado.

“Los contagios están muy altos, de 35 tomografías que hicimos la mayor parte tienen problemas en el pulmón y de cada 10 pruebas que hacemos ocho están dando positivo, lo que significa que el contagio comunitario es muy alto y muy agresivo”, señaló.

Por ello, añadió, es sumamente importante el uso permanente del cubrebocas porque estamos en el pico alto de contagio comunitario, hay que tener mucho cuidado en este momento, y sobre todo, la gente que no está vacunada, que son los jóvenes, los adultos jóvenes y los niños que antes no los contábamos.

El también químico farmacéutico les pidió a los que no se quieren vacunar que no sean egoístas, que no sean pichicatos, que piensen en los demás.

“Discúlpenme que se los diga, no sean ignorantes, lo digo con todo respeto pero lo tengo que decir así, porqué cuando tenemos nuestros niños bien que los vacunamos contra poliomielitis, la tuberculosis, contra la difteria, el sarampión, contra la rubéola, y ahora resulta que muchos adultos no quieren arriesgarse con la vacuna del Covid-19 cuando el riesgo es mínimo como cuando alguien se toma un antibiótico”, dijo.

Asimismo reiteró su llamado a todos los sinaloenses a guardar la sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavado de manos porque hasta este momento es la única barrera contra el Covid-19

“Hace un año la diputada Angélica Díaz presentó una iniciativa donde hay cambios en la Ley de Salud para que cuando haya una emergencia sanitaria en donde el contagio se lleve a cabo a través de la gotícula de saliva sea obligatorio el uso del cubrebocas, únicamente cuando haya emergencia sanitaria y esto lo marca el Consejo Nacional de Salud que está en la Constitución General de la República”, señaló.

Recordó que el contagio del Covid-19 se da principalmente por las gotículas de saliva que expulsamos al hablar o estornudar, y por lo tanto es elemental que esto se combata a través de una barrera física llamada cubrebocas, lo cual se asegura más guardando una sana distancia entre las personas.

Dijo que es urgente que la gente esté vacunada para romper la cadena de contagios, para romper el contagio comunitario, porque ninguna vacuna tiene el 100 por ciento de eficacia, hay vacunas que tienen desde un 65 hasta un 95 por ciento, pero la pandemia cederá cuando haya una inmunidad colectiva.













