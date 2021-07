Llama Cuén Ojeda al sector salud no seguir dando palos de ciego

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda urgió a las autoridades sanitarias a no seguir dando palos de ciego para evitar los contagios de Covid-19, dejar de lado el revoltijo que se hizo al inicio de la pandemia y coordinarse con los que saben.

“Hoy más que nunca necesitamos que haya una plena coordinación donde se debe consultar a la gente que sabe cómo son los epidemiólogos, infectólogos, virólogos y microbiólogos para tomar decisiones más adecuadas y no estar dando palos de ciego”, señaló.

El también Químico Farmacobiólogo advirtió que el grave brote de Covid-19 que estamos viviendo tiene mucho que ver con la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno.

Dijo que el PAS siempre ha pugnado porque se regule el funcionamiento de los comercios, no que se cierren y eso fue lo que hizo al principio el gobierno, en lugar de hacer las pruebas suficientes, darles seguimiento a los resultados, no detectar los posibles portadores del virus para luego aislarlos y hacer un estudio con el fin de detectar quienes habían tenido contacto con ellos y así ponerlos en cuarentena como lo han hecho otros países.

“Aquí no lo hicimos, y después del revoltijo que se hizo, pues prácticamente esto no tenía remedio y lo que tuvimos que hacer es aceptar el brote de la pandemia que llegó. En Sinaloa ya tenemos variantes que son más transmisibles y más virulentas, como es el caso de la modalidad delta que es capaz de contagiar a 7.5 personas y no a 3 como la variedad que inicialmente llegó a nuestro estado”, indicó.

Lamentó que hoy los infectados no son solamente personas mayores con morbilidad, es decir aquellas personas que han disminuido su eficiencia en lo que es su sistema inmunológico, sino que ya está atacando a sistemas inmunológicos fuertes como son los jóvenes y niños.









