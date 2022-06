¿Cuáles son las playas más inseguras para bañarse en Mazatlán?

Mazatlán, Sin.- Por estar situadas en áreas donde el océano se encuentra con formaciones rocosas o donde la generación de corrientes de retorno es permanente, en Mazatlán hay algunas secciones de playa que no son aptas para bañarse.

En lo que va de año, el Escuadrón de Salvamento Acuático ha rescatado de morir ahogados en el mar a 75 bañistas, algunos rescates han sido masivos, es decir, hasta ocho personas han sido salvadas en un mismo hecho; sin embargo, dos personas han perdido la vida por este motivo.

El puerto cuenta con 29 secciones de playa, desde punta Cerritos hasta la Isla de la Piedra y Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, indicó que Playa Brujas, Cerritos, las zonas frente a los hoteles Quijote Inn, El Cid, en el parador fotográfico del Valentinos, frente al parque Ciudades Hermanas y en Olas Altas, son zonas que tienen oleaje alto o son rocosas, por lo que hay que tener mucha precaución.

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS CORRIENTES DE RETORNO?

Ser arrastrados por corrientes marinas o de retorno, es el motivo más frecuente por el cual los bañistas requieren del apoyo de salvavidas para salir del mar.

Una corriente de retorno es una fuerte corriente superficial de agua, que retrocede desde la costa hacia el mar. Se genera principalmente por la rotura irregular de las olas a lo largo de la cresta, llegando bruscamente a la playa con un índice elevado de energía, desvaneciéndose luego sobre el fondo para, posteriormente, regresar hacia el mar por un canal a través de las olas.

Se puede identificar mediante la observación cuidadosa desde la tierra o desde un punto alto, estas corrientes tienen el aspecto de un río corriendo que se aleja de la costa, si dentro del mar hay algunos objetos sueltos, como ramas o basuras, estas corrientes rápidamente las atraen y las alejan de la costa.

Abril ha sido el mes con más incidencia de rescates, debido a que se atravesó el período vacacional. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

RECOMENDACIONES

Para una estancia tranquila en las playas se recomienda a los bañistas acercarse a los elementos salvavidas en caso de no tener conocimiento de las áreas a las que se van a introducir, así ellos podrán orientarlos a una playa segura.

No introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad, tampoco con flotador cuando corre mucho aire y en caso de no saber nadar, lo más recomendable es no adentrarse mucho al mar. También es importante aprender a identificar los banderines.

Mientras que las recomendaciones generales para escapar de una corriente de retorno son las siguientes:

No luchar contra corriente, nadar en paralelo y luego hacia la orilla, si no se logra escapar mantenerse a flote, buscar auxilio, gritar o agitar los brazos, de esta manera puede llamar la atención de los rescatistas.

BANDERINES

Rojo: alto riesgo (no entrar)

Amarillo: entrar con precaución

Verde: playa segura

Blanco: presencia de quemadores o medusas

RESCATES POR PLAYAS (MÁS FRECUENTES)

Playa Brujas, desde restaurante Mr. Lionso hasta hotel Riu: 10

Cerritos 1, desde Riu hasta acceso al Estero del Yugo: 9

Frente al parque Ciudades Hermanas: 8

Isla de la Piedra: 4

Playa Norte 2, desde hotel GM hasta avenida Insurgentes: 3

Cerritos 4, desde Cárcamo Jumapam hasta Hotel Mayan Palace: 3

FALLECIDOS

Isla de la Piedra: 1

Olas Altas: 1

RESCATES POR MES

Enero: sin rescates

Febrero: 2 bañistas rescatados

Marzo: sin rescates

Abril: 52 bañistas rescatados

Mayo: 20 bañistas rescatados

En lo que va de junio: 3 bañistas rescatados