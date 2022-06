Se desiste Nafta Lubricantes de cobro de 111 millones de pesos al Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- La empresa Nafta Lubricantes se desistió del cobro de 111 millones de pesos que exigía al Ayuntamiento de Mazatlán por concepto de intereses que se generaron por el caso ganado al municipio, por el cual ya había recibido el pago de 141 millones de pesos como lo dictaminó el juez.

Este martes por la mañana, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que gracias a las buenas relaciones que se tienen con el empresario Juan José Arellano Hernández, del Grupo ArHe, propietario de Nafta Lubricantes, se logró que se retirara la demanda.

“Aprovechando las buenas relaciones que tenemos con el empresario Juan José Arellano, se logró que NAFTA se desista del cobro de los 111 millones de pesos, que era lo cuantificado en el juzgado”, afirmó.

“Quiero aclarar esto porque ha sido muy cuestionada mi amistad con el empresario Juan José Arellano, sin embargo, yo también soy empresario, formé una empresa a nivel nacional con mis laboratorios particulares y tengo relación con empresarios. Por eso sé que lograr que un empresario se desista de no cobrar, de quitar la demanda que había hecho con el Ayuntamiento de 111 millones de pesos, es muy difícil y me llena de gusto”.

Afirmó que esta situación fue algo que su administración heredó, por la que ya se pagaron 141 millones de pesos con dinero en efectivo y algunos terrenos.

“Lo importante es que logramos terminar en definitiva con este conflicto heredado por malas administraciones pasadas. No fue algo nuestro, pero hoy en día está totalmente concluido. Ellos ya presentaron el retiro de su demanda y una vez confirmado eso, quitaremos el amparo que pusimos nosotros para no pagar esa cantidad e ir a juicio. Entonces, así se acaba el adeudo que tenía la ciudad con la empresa NAFTA. Es una excelente noticia quitarnos de golpe y porrazo un adeudo de 111 millones de pesos y dejarlo totalmente concluido”.

Y ante el rumor que existe de que el municipio facilitará al empresario Arellano Hernández los permisos para la construcción de un restaurante en la zona de Olas Altas y que por eso él retiró la demanda, el alcalde aseguró que no es cierto.

“Ese es un tema que es de hace mucho tiempo, ellos ya tienen todos los permisos en regla, no lo han realizado (el restaurante) porque no ha sido el momento, pero nada qué ver. Aunque pareciera increíble, no trabajamos así, soy diferente, si no me lo quieren creer lo respeto, no vengo a lucrar con la presidencia”.

ANTECEDENTE

A mediados del mes de noviembre del 2018 se le notificó al Ayuntamiento de Mazatlán el caso de un juicio perdido de 141 millones de pesos con la empresa Nafta Lubricantes.

“Esto tenía muchos años caminando. ¿Se estiró’ la liga hasta el último momento y nos obligaron a nosotros a pagar, no teníamos con qué y por eso empezamos las negociaciones? Este juicio continuó y es por las actualizaciones e intereses que aunque ya pagamos los 141 millones de pesos, pretendían ahora cobrarnos 111 millones más; y aunque la Síndica Procuradora que estaba en ese entonces (Elsa Bojórquez Mascareño) se opuso, ya no había más que hacer”, señaló el alcalde.

“Hubo muchas personas que dejaban perder casos en el Ayuntamiento, no podemos demostrarlo, pero algo sucedía que no nos enterábamos, se llevaban los oficios que llegaban y por eso es que el Ayuntamiento viene perdiendo los casos; había algunas personas en el departamento jurídico que de eso vivían, pero afortunadamente hemos ido haciendo limpieza ahí”.

El caso Nafta se originó en marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos.

Al no llevarse a cabo, por una sentencia de amparo, la empresa particular demandó al municipio, que en el 2016 fue sentenciado a pagar 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor de Nafta. La deuda se finiquitó este 2022.