Crecimiento anárquico expulsa a residentes extranjeros de Mazatlán; crece ventas de propiedades

Mazatlán, Sin.- En los dos últimos años, más del 30 por ciento de los estadounidenses y canadienses que tenían una propiedad en Mazatlán y que la usaban como su segunda casa, principalmente en el Centro Histórico, la vendieron para regresar a sus países de origen; el Covid-19 y el desorden vial e inmobiliario que se vive actualmente en el puerto originaron esta huída de extranjeros que en la temporada invernal buscaban un sitio tranquilo para descansar.

Un dato revelador de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán muestra que en los últimos cinco años el 80 por ciento de las personas que compran una propiedad en el puerto son mexicanos y solo el 20 por ciento de otra nacionalidad, lo que evidencia este éxodo de extranjeros que se presenta en la ciudad.

Ismael Tirado Robles, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el puerto, reconoce que actualmente la demanda de compradores de casas o departamentos es del mercado regional y que en los últimos años el mercado tuvo una evolución debido a que, aunque los americanos y canadienses siguen llegando a Mazatlán, la mayoría prefiere rentar en lugares tranquilos durante su estancia.

“Esto es consecuencia del crecimiento desordenado que se ha tenido en Mazatlán, nos ha ganado el crecimiento como municipio y tan es así que comienza a molestar el ruido de las pulmonías, del transporte urbano y público, ya la vida nocturna es muy ruidosa y el extranjero lo que busca son lugares de tranquilidad”, dice.

Actualmente el 80 por ciento de los compradores son regionales, principalmente de Culiacán, Torreón y Durango y en esta temporada invernal se han registrado algunas operaciones de mazatlecos y sinaloenses que radican en el extranjero y que buscan tener su departamento en la playa.

"El Centro Histórico sí es atractivo para los extranjeros, pero también lugares tranquilos como Cerritos, donde el tráfico es menor, lo que buscan ellos es tranquilidad. El mercado tradicional extranjero que ha estado llegando en los últimos años a Mazatlán ya son personas con un perfil ‘baby boomer’, personas de alta edad que buscan descanso, son pocos los jóvenes que llegan”.

De acuerdo a las estadísticas de AMPI Mazatlán, son más de 120 desarrollos activos los que se tienen actualmente, entre ellos departamentos turísticos, casas, lotes residenciales y unidades comerciales.

El desorden ahuyentó a extranjeros

El vicepresidente del sector inmobiliario de la Cámara de Comercio, Óscar Tirado Bernal, aseguró que las ciudades deben de tener gobernabilidad, tranquilidad y seguridad. Cuando no existe eso, las personas se empiezan a retirar, que es lo que le ha pasado a Mazatlán de dos años para acá.

"El extranjero, cuando empezó a ver que llegaba mucho turismo nacional y que había mucha apertura de que se hiciera lo que quisiera y no había tanto problema, que mucho sucedió con el alcalde anterior, no se sentían tan cómodos y a gusto; entonces esa joyita del Centro Histórico, cuando empezó a desordenarse, al extranjero ya no le gustó tanto, ya no se sintió tan tranquilo, por el estilo de ellos, así que algunos se empezaron a retirar de Mazatlán, vendieron sus propiedades. Creo que ahorita ha ido mejorando un poco la situación, pero se tiene que hacer un trabajo muy de cerca con las autoridades".

Tirado Bernal expuso que en el último año ya no se dio la salida masiva de estadounidenses y canadienses como se sintió hace un par de años, cuando inició la pandemia del Covid-19, pero el fenómeno se sigue dando.

“Al extranjero hay que cuidarlo, mantenerlo, pero además buscar que siga viniendo otro turismo nuevo. Mazatlán se puede diversificar y especializarse en algunas áreas, pero todo el turismo es bienvenido, siempre y cuando se mantenga el orden”, dice.

El abarrotamiento de los espacios públicos, el desorden vial, el ruido en exceso, son cosas que no le gustan a los extranjeros que vivían en Mazatlán, los cuales se quedaron precisamente por eso, por la tranquilidad que la ciudad ofrecía, especialmente el Centro Histórico.

Tan solo en Semana Santa del año 2022 la ciudad recibió a unos 800 mil visitantes, superando a la población local, que es aproximadamente de 500 mil habitantes, según el censo del INEGI realizado en el 2020.

"Mazatlán tenía la palomita como destino familiar, no queremos ver shows en las calles como se dio en la Semana Santa del año pasado, cuando mataron a un motociclista, todo eso se tiene que controlar muy bien, porque esa es la imagen que le damos al mundo".

La pandemia también ha sido un factor que ha golpeado al puerto. Según cifras de Softec, empresa de asesoría inmobiliaria, en el 2020 se desplomó 34 por ciento la venta de departamentos y casas de lujo en diferentes ciudades turísticas como Los Cabos, Tulúm, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, San Carlos, Puerto Peñasco, Mazatlán, Acapulco, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo y Riviera Nayarit.

Mercados naturales

Tirado Bernal confirmó que actualmente quienes están adquiriendo un bien inmueble en Mazatlán son inversionistas nacionales, ya que los extranjeros han dejado de comprar.

“Mazatlán tiene que seguir reinventándose, fortaleciéndose y salir del abandono en infraestructura y continuar con proyectos de embellecimiento para que el sector inmobiliario siga caminando y sobre todo fortalecer la parte de donde llega el turismo”, expresó.

Por este motivo, es importante conservar lo que se tiene, pero también conquistar turismo de alto poder adquisitivo para que compren un condominio, casa o terrenos.

“Hay que buscar esos nichos naturales, no andar inventando, buscando que los europeos y españoles vengan, sino enfocarse en California, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, que es gente que puede venir a Mazatlán y seguir invirtiendo”, resaltó.

De dos años para acá, agregó, la gran mayoría de los compradores son mexicanos y eso se ve en la publicidad de los desarrollos, que están en español.

“Esto se ha dado porque la renta vacacional ha sido un buen negocio, el invertir en un destino turístico, la plusvalía que está ofreciendo Mazatlán, de 30 a 60 por ciento, de cuando compras a cuando te lo entregan, ha llamado mucho la atención y eso nos ubica en el top 5 para invertir en México".

En Mazatlán se tienen actualmente 13 mil 500 cuartos de habitación, tanto de centros de hospedaje como de renta vacacional.

Precios competitivos

Tirado Robles considera que los precios que se tienen en Mazatlán siguen siendo competitivos, de acuerdo a estudios de mercado realizados en Los Cabos, la Riviera Nayarit y Maya, que son los tres principales lugares de playa del país.

Las propiedades turísticas promedio en el puerto son torres pequeñas con departamentos que están muy cercanos al Malecón y la Zona Dorada, con precios entre dos y tres millones de pesos.

Los que se ubican sobre el Malecón cuestan de 3.8 a 6 millones de pesos, que son los penthouse, en lo que se refiere a la vivienda de interés social, también hay oferta; la vivienda media está entre 1.2 y 2 millones de pesos y la vivienda residencial alcanza los 3 millones de pesos, mientras que los proyectos de vivienda residencial luxury se disparan de 5 a 10 millones de pesos.

Inventario en venta

El inventario que tiene actualmente Mazatlán con los 120 desarrollos en proyecto son más de 3 mil unidades en venta, de las cuales ya se han vendido más del 50 por ciento; en vivienda son alrededor de 900 unidades con poco más del 40 por ciento vendidos; en lotes son más de 4 mil 500 unidades de lotes urbanizados y 10 desarrollos que están autorizados por el municipio y que están en proceso de comercialización.

De acuerdo al estudio de mercado, es en los últimos dos años cuando se ha dado este crecimiento, el llamado “boom inmobiliario”.

