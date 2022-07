Sigue el "boom" inmobiliario en Mazatlán: AMPI

Mazatlán, Sin.- Mazatlán sigue gozando del "boom" inmobiliario, aseguró Roberto Carlos Arellano, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, al señalar que hay más de 150 desarrollos en proceso con inversiones a dos, tres y cuatro años.

"Es un mercado que no se ha dejado de mover, tan así que han crecido los desarrollos a nivel sección Mazatlán, traemos más de 150 desarrollos en proceso, se sigue incrementando, dentro de lo que es el municipio, en inversión y desarrollo nuevos", aseguró.

Enfatizó que el destino sigue siendo atractivo para los inversionistas por obras y proyectos importantes como la construcción de un nuevo acuario y la integración del equipo de fútbol de primera categoría, sin olvidar otras amenidades cómo las playas y gastronomía.

Desarrollos verticales

Mencionó que sigue siendo los desarrollos verticales los que predominan, proyectándose principalmente sobre la avenida del Mar, Zona Dorada y Cerritos.

"Se está generando mucho el tema de la vivienda vertical, la horizontal se ha detenido un poco, se está yendo afuera de la ciudad donde no hay servicios desafortunadamente, no ha explotado ese sector", mencionó.

No obstante, agregó que con la detonación de la industria aeroespacial, posiblemente vendrán desarrollos horizontales potencializando la zona rural del municipio.