Convierten a la Laguna del Iguanero en Rosario en "basurero"

Rosario, Sin.- Pese a ser uno de los espacios de atracción para el turismo en el pueblo mágico de Rosario, la Laguna del Iguanero se ha ido convirtiendo en un basurero por la cantidad de desechos que los mismos ciudadanos arrojan en este lugar.

La reciente labor de limpieza que se realizó en este sitio, arrojó un aproximado de media tonelada de basura (botellas, bolsas de plástico, embases de vidrio) y demás desechos que además de generar contaminación en el cuerpo de agua, también reflejan una mala imagen hacia los visitantes.

La Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdéz Aguilar, condenó dicha situación, ya que asegura que debe ser el mismo ciudadano el principal vigilante de los espacios públicos y evitar realizar acciones como el tirar basura, que afectan no solo a una persona, sino a todos los rosarenses.

"Nosotros rehabilitamos un espacio y desgraciadamente hay que nos daña estos mismos espacios, nos quebrá los focos, las cosas que hacemos, tiran basura, como es el caso de la Laguna del Iguanero".

Recalcó que el daño no se realiza a la Presidenta Municipal o a la imagen de ella, sino a la imagen de Rosario.

"Es importante la imagen, aquí no se trata de hacer quedar mal a Claudia, sino que los espacios que rehabilitamos con mucho esfuerzo, no sabemos si la siguiente administración lo vaya a hacer y a nosotros nos cuesta mucho, por eso es importante concientizar y hacer el cuidado de las cosas que no son suyas, porque es algo que sale del impuesto de los ciudadanos y tenemos que ser respetuosos, dejar que los espacios se limpien, pero sobre todo que no se dañen".

Por último, recalcó que estas acciones de limpieza se están llevando a cabo con apoyo de los funcionarios de primer y segundo nivel que se están sumando en apoyo a las labores de servicios públicos.