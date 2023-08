En riesgo por alcantarilla destapada en la colonia Ampliación 20 de Noviembre

Mazatlán, Sin. -Por la calle Zeus, esquina con Puerto Vallarta, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, a un costado del arroyo Jabalines, una alcantarilla destapada pone en riesgo a automovilistas, ciclistas y peatones que circulan por la zona.

Los habitantes del asentamiento llenaron de ramas y tierra el hueco del desagüe de aguas negras para evitar accidentes.

"Ya lleva más de una semana este problema aquí, la tapa de la alcantarilla de la nada desapareció, las personas que pasan de manera diaria exponen su vida prácticamente, en especial las personas que pasan en moto o en bicicleta, no ven la alcantarilla y ahí es como puede ocurrir una tragedia", comentó Fernanda Félix, vecina de la Ampliación 20 de Noviembre.

Además, las aguas negras llegan directamente al arroyo Jabalines, creándose un foco fuerte de contaminación.

En peligro de accidentes

Hasta el momento no se tiene registro de accidentes ocurridos a causa de la alcantarilla destapada, pero la situación mantiene a los residentes en constante riesgo.

"Todas las personas que viven por aquí saben de este problema y tratamos de poner avisos para que la gente vea que por ahí no se pueda pasar. Gracias a Dios hasta ahora no ha ocurrido un accidente, no hemos sido testigos aún", añadió.

La situación ya fue reportada a la Jumapam, pero no han acudido a poner una tapa nueva a la alcantarilla.

"No hemos tenido respuesta de parte del gobierno, ninguna autoridad ha venido a respaldarnos, por más peligrosa que esta situación es para todos los que vivimos aquí", expresó Marlene Estrada, vecina de la zona.