Considera regidor que la construcción de torres de condominio también deben de pasar por Cabildo

Mazatlán, Sin.- El regidor Martín Pérez Torres, integrante de la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, señaló que se debe considerar la posibilidad de que, así como pasa por Cabildo el otorgar o no un permiso de construcción para un fraccionamiento, también pasen los permisos de construcción de las torres de condominios.

Esto, dijo, con la finalidad de que Mazatlán pueda ir creciendo de manera ordenada; mencionó que él mismo ha visto construcción de torres en conjuntos habitacionales, dejando la duda si realmente el uso de suelo es apto para hacer torres con determinados pisos de altura.

"Yo sé que el Implan tiene un plan maestro para Mazatlán, que la dirección de Planeación tiene también un plan donde tienen ellos la determinación del uso de suelo, con base en cada zona hasta cuántos pisos se tienen que construir las torres, pero de alguna manera el Cabildo representa a los ciudadanos y Cabildo también debería conocer de estas acciones, no tanto como de limitar a la dirección de Planeación en otorgar o no los permisos, sino cuando menos si estar enterados", dijo.

Agregó que se tiene que hacer una valoración integral, platicarlo incluso con los diferentes colegios de ingenieros y de arquitectos, así como con los peritos valuadores, para hacer un planteamiento mucho más serio.

"Hay situaciones dónde a la ciudad, en un momento dado, en unos años más, la van a poner una cierta situación complicada, estamos viendo el boom inmobiliario en Mazatlán y vemos cómo se ha ido transformando la avenida Del Mar, cada vez vemos más torres y qué bueno que vengan inversiones de esa naturaleza, pero habría que preguntar si la ciudad está preparada en materia de agua potable, drenaje y vialidades", mencionó.

"Es decir, vamos a concentrar un gran número de ciudadanas y ciudadanos en esas torres y ellos van a querer hacer uso del agua, del drenaje, de las vialidades, ¿estamos preparados como ciudad?, esa parte es la que debería de estudiarse", agregó.

Pérez Torres enfatizó que se tienen que ir trazando las líneas para que el crecimiento de Mazatlán sea ordenado, por lo que considera esta propuesta, aunque aún falta aterrizarla, haciendo los estudios correspondientes con las áreas técnicas y sobre todo que la plantee ante cabildo la comisión a cargo.

"Se tiene que hacer un planteamiento buscando, cuando menos, que la comisión de Urbanismo pueda conocer, no sé si hasta el punto de aprobarlos o no, pero sí que pueda conocer y, pero habría que hacer una modificación al Reglamento Interno del Ayuntamiento, al Reglamento de Construcción y no sé si tenga que llegar hasta la propia Ley de Gobierno Municipal", enfatizó.