Excluyen a Alejandro Higuera del caso Nafta

Mazatlán, Sin.- Autoridades municipales confirmaron que en esta misma semana estará en la Fiscalía General del Estado la demanda contra los exfuncionarios presuntamente implicados en el caso Nafta, por el que el Ayuntamiento actual tuvo que pagar 141 millones de pesos, sin embargo, excluyeron al exalcalde Alejandro Higuera Osuna.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que la demanda está en el Órgano Interno de Control y es contra quien resulte responsable, donde son tres exfuncionarios específicamente.

“Fue un daño económico muy grande a la ciudad y no puede quedar impune. Ese es el camino que se debe de seguir (Órgano Interno de Control) y ahí ellos lo tienen”.

- ¿No va a haber negociación, alcalde?

“No, no, no, ni siquiera tengo contacto con ninguno de ellos, con la única que he tenido contactos leves es con la Secretaria de Turismo, porque es una funcionaria, pero es contra quien resulte responsable y yo no me tentaré el corazón, aparte lo tengo que hacer, porque si no, por omisión yo sería el que recibiría el castigo y por eso estaba Mazatlán como estaba”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres especificó que son tres los exfuncionarios municipales presuntamente implicados en el caso Nafta.

“Son tres, siempre han sido los mismos, el expresidente Carlos Felton, segundo, la secretaria del Ayuntamiento, que es la secretaria de Turismo actualmente, y el tercero…”.

- ¿Es Alejandro Higuera?

“No, no, el tercero, yo no lo señalo, lo señala la definición jurídica, es el ex Síndico Procurador Javier Magaña Lizarra”.

- ¿El exalcalde Alejandro Higuera no está involucrado?

“No, no está involucrado, de acuerdo a lo que resultó en los juicios, él no es responsable de esto”. - ¿Quedaría exonerado?

“Por supuesto, no está acusado inclusive”, informó el Presidente Municipal.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, explicó que están a la espera del resolutivo del Órgano Interno y se prepara para la Fiscalía el tema de la demanda, la que está muy avanzada.

“Interponer una demanda de prisa, por decir, ya la puse, no tiene sentido, aquí lo que se ha estado buscando es que se documente bien, se estructure bien y vaya muy bien respaldada y eso lo hemos venido monitoreando todos los días, de hecho, si no me equivoco, esta semana se interpone en la Fiscalía, ante el Órgano Interno ya se interpusieron y esto sigue caminando, y en esta semana se interpone ante la Fiscalía”.

Dijo que se está tipificando el delito correspondiente, como el de omisión y daños y perjuicios al erario, es decir, están tipificados en cinco, contra quien resulte responsable.

El que pudieran llegar hasta la cárcel, indicó, dependerá de la misma autoridad judicial, pero de que tendrán sanción, sí la recibirán, porque no va a quedar impune.

El caso Nafta data desde febrero-marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos.

Al no llevarse a cabo, por una sentencia de amparo, la empresa particular demandó al municipio, que en el 2016 fue sentenciado a pagar 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor de Nafta, los cuales liquidó en este 2022 en efectivo y con algunos bienes, como el estacionamiento municipal, un terreno en la carretera Habal-Cerritos y el Taller municipal, ubicado en el Parque Bonfil.