Con flores de cempasúchil, Michel Esparza busca conservar la biodiversidad y honrar a los muertos

Un pequeño terreno ubicado en el poblado de Palmillas, al oriente de Mazatlán, donde hace muchos años el señor Ángel Esparza sembró hortalizas, hoy se tiñe de naranja y emana un singular aroma, el de la flor de cempasúchil.

Después de mucho tiempo en desuso, su nieta, Juliana Michel Esparza, lo rescató del abandono en el que estaba para emprender en él un proyecto personal enfocado a preservar los ecosistemas y la biodiversidad.

También puedes leer: La otra Catrina en Mazatlán, el arte en papel maché

La mazatleca tiene un gran gusto por la naturaleza, por viajar, visitar grandes campos de flores y también por la fotografía. Su abuelita, de nombre Elsa Zamora, fue quien la impulsó para que hiciera alguna actividad donde estuvieran incluidas todas las cosas que a ella le apasionan.

Fue entonces que, en el mes de febrero, con el objetivo de favorecer al medio ambiente y ayudar a los insectos polinizadores, especialmente a las abejas, se propuso sembrar un campo de girasoles.

En un principio este espacio no iba a estar abierto al público, pero la familia empezó a tomarse fotos en el campo y a compartirlas en redes sociales alcanzando gran popularidad y ante el interés de la gente por asistir, fue como se convirtió en un atractivo turístico. Así nació Agroturismo Mzt.

Cuando los girasoles cumplieron su tiempo de vida, a mediados del mes de mayo, las semillas y tallos fueron aprovechados cómo alimento y forraje de vacas y algunas aves que abundan en la región para dar paso a su nuevo proyecto.

Su sueño era sembrar cempasúchiles y lo logró. Después de una favorecedora temporada de lluvias, comenzaron a aparecer los primeros botones de esta tradicional flor nativa, justo a tiempo para adornar una de las tradiciones más representativas de México, el Día de Muertos.

El campo que antes servía para crecer hortalizas, hoy se pinta con el naranja de los cempasúchiles. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Preparación de la tierra

Con la ayuda de su tío, Enrique Esparza, quien es agricultor, realizó las labores de arado; con su tractor descompactó la tierra, ya que para esta región tiende a endurecer. Un suelo suelto tiende a favorecer para la germinación de la semilla, ya que permite la entrada de oxígeno.

Juliana menciona que el cempasúchil es una flor muy noble, porque se adapta a diferentes climas, pero requiere de muchos cuidados para que se logre.

"Desde que está muy chiquita tiene que empezar uno a darle tierra, porque sus raíces empiezan a salirse del tronco y se tienen que enterrar. Los primeros meses no hicimos eso y las plantas empezaron a caerse y a enraizarse por la inexperiencia de nosotros, pero estamos en una etapa de aprendizaje", mencionó.

También se implementó un sistema de riego por goteo, el cual no fue funcional por esta razón, pero afortunadamente fue un buen temporal de lluvias.

Olor a cempasúchil

"Todos los productores de cempasúchil empiezan el 24 de junio, el día de San Juan, que es una tradición que ese día la siembran y la flor va a estar a tiempo para el Día de Muertos. Yo empecé a buscar productores para que me asesoraran y uno de ellos me dijo que me atrasara un mes porque aquí era muy caluroso y de mucha humedad, si lo sembraba en junio iba a tener la flor en agosto", contó.

A finales de julio empezó a poner la semilla pero a los pocos días hubo una lluvia muy fuerte en la región y la siembra no se logró. A inicios de agosto volvió a echar semilla y el primer botón apareció el 6 de septiembre.

En México se estima la presencia de 35 especies de la flor, de las 58 referidas para América; ella sembró la Tagetes erecta, 100% mexicana.

La temporada de lluvias ayudó a Michel Esparza a lograr que las flores crecieran. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"No es una flor muy estética, grande, pero sirve para la conservación de los ecosistemas, que es el propósito principal de este proyecto, porque es una planta que se poliniza", comentó.

Lamentó que debido a que los clientes buscan la flor con el "pompon bonito" los productores se han visto en la necesidad de introducir semilla híbrida o procesada proveniente de China, desplazando a las especies mexicanas.

La ventaja de las especies nativas es que sus semillas se pueden reproducir y guardar para utilizarse en otros años, lo que es más sostenible y apoya al comercio, mientras que la proveniente del país asiático no se reproduce y cada año se debe comprar para cumplir la demanda.

También esta especie es más alta y se vende por racimos; el tallo de la flor puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los cinco centímetros de diámetro.

Al rescate de los ecosistemas

"Mucha gente me dice: "si no vas a vender la flor para que siembras porque tanto trabajo tanta inversión' pero yo tengo otros objetivos", expresó.

A su campo han llegado muchas mariposas, abejas y libélulas a polinizar; son decenas de brotes los que ya florecieron, pero también una mucho botón por abrir;

un campo chico, pero de mucha productividad.

"Debemos sentirnos orgullosos del cempasúchil mexicano se hacen miles de cosas, hay nieve de cempasúchil, cerveza de cempasúchil, a las comidas les echan, tiene usos medicinales y también lo usan como colorante", explicó.

Llevarán una ofrenda

Aún no tiene claro que es lo que hará con las flores cuando estén ya cerca de culminar su ciclo de vida, reveló que un productor de plaguicidas la contactó, pues por su olor el cempasúchil sirve también como repelente contra algunos insectos y frecuentemente se siembran estas plantas en los huertos para controlar las plagas, aunque no se llegó a ningún acuerdo.

Mientras tanto, el próximo 2 de noviembre tiene la intención de realizar una actividad en el panteón de la comunidad, llevando ofrenda floral al camposanto, dónde espera que se involucren también los habitantes del poblado.

Los antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol, por ello las utilizaban en los altares, ofrendas y entierros dedicados a sus muertos, haciendo senderos con la flor con la finalidad de guiar a las almas.

"En un principio no creían en el proyecto y ahora los veo contentos, porque éramos una comunidad en el olvido, aún lo seguimos siendo, pero están contentos porque la gente está conociendo la comunidad, mucha gente ni sabía que existía Palmillas", dijo contenta.

La ventaja de las especies locales se debe a que sus semillas pueden reproducirse y ser guardadas para los próximos años, resultando ser más sostenible. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

A este campo lo llamó "Mi huerto de otoño", en el que también sembró maíz, calabazas y pepino; colocó decoraciones alusivas a la fecha para la fotografía del recuerdo como espantapájaros y catrinas, además de un altar de muertos dedicado a su abuelito

Producción

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural estimó para este 2022 una producción nacional de 27 millones de plantas de flor de cempasúchil , es decir unas 20 mil 245 toneladas.

de y estimó para este , es decir unas 20 mil 245 toneladas. La producción se concentra en nueve entidades, entre las que destacan en primer lugar Puebla con una superficie sembrada de mil 557 hectáreas; Tlaxcala 118; Hidalgo 111; San Luis Potosí 79; Guerrero 69; Oaxaca 43; Morelos 32; Durango 18 y Sonora dos.

Para saber

En el 2021 se sembraron dos mil 27 hectáreas de flor de cempasúchil a nivel nacional con una producción de 19 mil 442 toneladas y valor superior a 93. 4 millones lo que habla de su relevancia económica y social.

Visitas

El lugar está abierto al público de lunes a viernes de 4 a 5:30 de la tarde. Además de poder tomarse una bonita foto con los cempasúchiles, también pueden agendar visitas de grupos escolares y participar en charlas de educación ambiental y concientización. La entrada no tiene un costo como tal, es de aportación voluntaria. El contacto es a través de la página de Facebook Agroturismo Mzt.