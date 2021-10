La otra Catrina en Mazatlán, el arte en papel maché

Mazatlán, Sin.- Surgió en 1912 a manos del grabador mexicano José Guadalupe Posadas, es un personaje muy popular de la cultura mexicana y está asociada con la celebración del Día de Muertos. Sí, se trata de La Catrina.

Este personaje cobra vida en Mazatlán gracias a Ascensión Vázquez, quien desde San Miguel de Allende, Guanajuato, trae los coloridos y animados personajes elaborados en papel maché, una artesanía 100% mexicana.

"Dedicándome a la artesanías tengo desde 1995, lo hice por influencia de mis dos hermanos mayores, en ese entonces ellos ya tenían años dedicándose a la exportación de la artesanía; han venido desde la talavera, el espejo con lámina, los muebles de apaseo, la mayoría de la artesanías que se venden en Guanajuato", contó.

Vivió varios años en Ciudad Juárez, pues el principal mercado de sus hermanos es Estados Unidos y por cosas del destino hace un año se mudó al puerto.

Al llegar en un tiempo muy incierto, debido a la pandemia por el Covid-19, no ha podido establecerse en un lugar fijo para vender, mientras tanto participa en algunos bazares y mercados artesanales y en la carreta Mujer Productiva en el Parque Martiniano Carvajal.

Ascensión reconoce que eso de trabajar la artesanía con sus manos no es lo suyo, pero sí los negocios. Allá en su natal Guanajuato, su cuñada tiene un taller en el que se elaboran, entre otras artesanías, estas catrinas; y en este negocio familiar ella se encarga de vender.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

ELABORACIÓN

"Se empieza a sacar el molde, con papel periódico, resistol o engrudo, para las piezas del vestido se utiliza cartón para mayor resistencia. Se elaboran cada una de las piezas a mano, una vez realizada la figura y vestida se pinta, entre más colorido más festín, se deja secar y al final se rocía con laca para protección", explicó.

Pareciera que esta técnica artesanal es fácil y sencilla, pero el tiempo de elaboración de una Catrina, según su tamaño, forma y detalles, va de una a dos semanas.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

Por la cantidad de detalles, la endeblez de sus materiales y de la figura misma, se deben transportar con delicadeza y cuidado. También se pueden mandar a hacer personalizadas y hay catrinas de hasta un metro de alto.





TRADICIÓN

"Allá en Guanajuato hacen desfiles de carros alegóricos con la flor de cempasúchil, en todas las calles y parques hay vendimia de calaveras de dulce, de barro, de cerámica, casi en todas las casas vas a ver qué tienen sus altares, es una fecha muy memorable", recordó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

En el centro del país, agregó, siguen conservando más estas tradiciones, en la periferia, van adquiriendo las culturas de otros lugares como de Estados Unidos.





PRECIOS

"Es la primera vez, en tantos lugares que he estado con la artesanía que la gente, tanto extranjera como local, saben valorar esta artesanía porque en ningún momento me han pedido el famosísimo regateo que para mí es un verdadero insulto, no por la cuestión monetaria, sino porque no le están tomando la suficiente importancia a lo que está elaborado con el corazón", comentó.

Con el arribo de cruceros ha tenido la oportunidad de ofrecer esta artesanía al turismo extranjero, y expresa que los viajeros quedan maravillados por el ingenio y la creatividad.

De 120 a 380 pesos son los precios de las coloridas Catrinas.

Hoy por hoy este personaje del folclor mexicano es el símbolo de la muerte y el ícono del Día de Muertos. A 119 años de su creación, La Catrina sigue luciendo elegante, estelarizando las fiestas y más "viva" que nunca en las tradiciones.













