Al rescate de los ecosistemas mazatleca siembra campo de girasoles

Mazatlán, Sin.- En el poblado de Palmillas existe un campo de girasoles que se ha convertido en un santuario para las abejas gracias al ingenio y amor por el medio ambiente de la mazatleca Juliana Michel Esparza.

Ella tiene un gran gusto por la naturaleza, por viajar y visitar grandes campos de flores, también por la fotografía; su abuelita, de nombre Elsa, fue quien la impulsó para que emprendiera un proyecto donde estuvieran incluidas todas las cosas que a ella le apasionan. Así nació Agroturismo Mzt.

"¿Por qué no haces algo de lo que a ti te gusta?, me dijo mi abuelita, la verdad la pensé, pero me animé principalmente por una razón, quise poner mi granito de arena en el cuidado de la naturaleza", contó.

Con tristeza lamentó que hoy en día, en vez de plantar más árboles, los están talando y que a las nuevas generaciones no se les inculque sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente.

"Quise hacerlo por las abejas, porque son lo más fundamental para la vida en la planeta, son los insectos más importantes porque ellas polinizan más del 80% de las frutas y vegetales que nosotros consumimos", dijo

Fue entonces que después de una plática familiar, en diciembre del año pasado, sembró un campo de girasoles en Palmillas, de donde son originarios sus abuelos.

"Las abejas están desapareciendo, se están extinguiendo, nosotros como humanos, al asustarnos, al tenerles miedo, las matamos, las ahuyentamos, aparte de eso, ya tampoco tienen alimento, porque nadie planta flores que le gusten a ellas".

El campo de girasoles está ubicado a un costado de la carretera antes de llegar a la comunidad de Palmillas en Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

AGROTURISMO

En un pequeño terreno donde hace muchos años su abuelo sembraba algunas hortalizas. Juliana y su familia lo rescataron del abandono en el que estaba. La psicóloga y maestra de profesión confesó no tener ningún conocimiento de agronomía, pero al venir de una familia de agricultores, entre todos sacaron adelante el proyecto.

"Es un campo chico, pero de mucha productividad, en un principio no iba a estar abierto al público porque más que nada yo lo hice por un gusto personal y por la cuestión de la polinización, pero vinieron unas primas, empezaron a tomarse fotos y a subirlas a redes sociales y todo mundo preguntando qué dónde estaba y fue por eso que lo abrí al público", comentó.

A su emprendimiento lo llamó Agroturismo Mzt, ya que las personas, además de poder tomarse una bonita foto con los girasoles, también pueden participar en charlas de educación ambiental y concientización.

"Estuvimos recibiendo escuelas y aparte del paseo y todo lo bonito, de disfrutar el aire puro, escuchar a los pajaritos, se les da una plática de educación ambiental respecto a la polinización", mencionó.

Explicó que los girasoles son una flor que llama la atención de los polinizadores, pero principalmente de las abejas, insectos que se observaron en su mayoría, también abejorros.

El campo de girasoles está ubicado a un costado de la carretera antes de llegar a la comunidad de Palmillas en Mazatlán. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"La siembra se hizo el 15 de febrero y empezó a germinar como a los ocho días, y la planta dura, lo que es la mata verde, el desarrollo del tallo y las hojitas, aproximadamente de cuatro a seis semanas; ya después de eso empieza lo que es el botón, una vez que florea dura aproximadamente cuatro semanas", explicó.

Una vez que abre la flor empiezan a acercarse los insectos a polinizar. Actualmente los girasoles están en una etapa madura, significa que ya están totalmente polinizados, por lo que las flores "se agachan" por el mismo peso de las semillas, además que es una forma natural de protegerse de los rayos del sol y de la lluvia.

"El girasol es una planta muy adaptable a cualquier clima, la tierra si necesita ser un poquito suelta, que sea de mucho drenaje, porque no les gusta el encharcamiento", señaló.

El campo de girasoles comprende unos 500 metros cuadrados y al madurar ya las flores sacarán un provecho a toda la planta.

En un inicio la idea era dejar ahí las semillas, ya que en esa región hay muchas aves como pericos, urracas y cuichis, pero ahora serán utilizados como alimento y forraje para las vacas, ya que hay un segundo proyecto en puerta.





CAMPO DE CEMPASÚCHILES

"Tenemos más proyectos en puerta, todos favoreciendo al medio ambiente, que es el principal objetivo y que podamos disfrutarlo también, que puedan venir y tomarse una foto", adelantó.

En el mes de noviembre pretende volver a sembrar el girasol y que para el mes de febrero esté ya floreciendo, pero antes de ello, de junio a octubre, el plan es tener un campo de cempasúchiles.

"Dependerá de cómo se adapte, cómo nos trate de la época de lluvias y para finales de octubre y noviembre estaría floreciendo, sin embargo la siembra no es algo seguro", expuso.

Abejas en su mayoría y abejorros, se observaron polinizaran en el campo. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

PARA SABER

El proyecto del campo de girasoles nació con el objetivo de convertirse en un santuario para apoyar a los insectos polinizadores, posteriormente se convirtió en un atractivo turístico, gracias que en las redes sociales se empezaron a compartir fotografías del lugar.

El pasado fin de semana fue el último con acceso al público, debido a que la mayoría de los girasoles están maduros, es decir, habían sido polinizados.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social señala que la polinización es un servicio ambiental esencial en los ecosistemas naturales y agrícolas, realizado por diversos insectos y vertebrados.

"Pepe" es el nombre del espantapájaros, personaje que se volvió muy popular entre los visitantes. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Destaca que las abejas son el grupo con mayor diversidad y abundancia en todos los ecosistemas terrestres, otros insectos como moscas, avispas, hormigas, escarabajos, mariposas diurnas y nocturnas, así como colibríes y otras aves y murciélagos, juegan también un papel importante en la polinización.

Entre las funciones ecológicas de la polinización están: mantener la diversidad de especies vegetales, promover el intercambio genético de las plantas, regenerar las selvas y asegurar la disponibilidad de recursos florales.

Pérdida de hábitat y deforestación, patógenos como ácaros, hongos moscas parásitas, el manejo inadecuado de plaguicidas, monocultivos y el cambio climático son factores que han puesto en riesgo la conserva y el uso sustentable de los polinizadores.

En alguna regiones del país se ha documentado la pérdida de colonias de abejas europeas por falta de alimentación en épocas de escasez, evasión o pérdidas de reinas por fenómenos naturales e intoxicación por plaguicidas.