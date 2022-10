Previo al Día de Muertos, limpian panteones de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A 14 días de que se lleve a cabo la celebración del Día de Muertos, en el panteón municipal número dos de Mazatlán se realiza la limpieza de lápidas y del cementerio en general.

Una visitante comentó que algunas partes del panteón se ven descuidadas, pero que eso se debe a las propias familias de las personas que están ahí enterradas, ya que quienes acuden a visitar a los difuntos de manera regular tienen limpia sus áreas verdes y sus lápidas.

"Yo vengo a visitar la tumba de mi madre aquí, y vengo con mi marido, y en veces viene mi hijo, y mis nietos y nosotros nos ponemos aquí a limpiar, por eso es que no se ve tan deteriorado, es común, si las familias no acuden, se ve mal su pedazo, aunque cada año para estas fechas suelen venir y arreglar, lo raro es que no han venido", señaló Guadalupe.

También hace el señalamiento de que las costumbres se están perdiendo y que el deterioro en el que están algunas tumbas se debe a la poca visita y que muchos de los familiares de las personas que están sepultadas ahí ni siquiera han de saber que se encuentran en ese panteón.

"Todos tenemos gente enterrada en estos panteones, otra cosa es que no los conozcan, se me hace feo la falta de mantenimiento, porque se ve como si fuera una película de terror, hasta miedo da entrar de cómo se ve", añadió.

Para el Día de Muertos serán asignadas cuadrillas especiales de trabajadores de panteones. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Trabajos de limpieza

Según la dirección de Servicios Públicos, los panteones municipales de la zona urbana y rural se encuentran casi listos para las festividades del Día de Muertos a inicios del mes de noviembre.

Aseguró que en estos días se han ultimado detalles con trabajos de pintura en cementerios, a fin de ofrecer buena imagen a quienes acuden a llevar flores y veladoras a las tumbas de sus familiares.

Hace un mes iniciaron las labores de limpieza en los camposantos con el apoyo de varias cuadrillas del área de Panteones y Parques y Jardines, ya que la temporada de lluvias ha provocado que la maleza creciera rápido; se intensificaron los trabajos para retirar el escombro, basura y ramas que estaban concentradas en estos lugares para dejarlos en condiciones de ser visitados.

“Los cementerios están casi al cien por ciento, pues ya se atendieron los panteones de Villa Unión, El Venadillo; falta el del Quelite, y en otros más donde los lugareños pidieron apoyo para el día de los fieles difuntos”.

Para el Día de Muertos serán asignadas cuadrillas especiales de trabajadores de panteones, que se encargarán de abastecer de agua las piletas y recoger la basura que se genera el primero y dos de noviembre, por las familias que visitan estos sitios.