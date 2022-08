Complican lluvias, operación de las rutas de camiones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía Chávez, hizo un llamado a los usuarios del puerto a que tengan paciencia al esperar el transporte, esto debido a que las lluvias que han azotado a la ciudad complican el tránsito de los vehículos.

Indicó que todo usuario sabe en qué punto puede abordar el camión cuando hay zonas que se pueden inundar, por lo cual pidió tener conciencia a la ciudadanía debido a que hay complicaciones en algunas calles donde el vehículo no puede pasar.

“Es bien fácil aquí en Mazatlán, porque cuando hay una lluvia siempre hay una alternativa de paso, hay zonas donde puede pasar y hay zonas donde no puedes pasar, hay zonas donde está demasiado lodoso, y ellos les pasa esa situación”, dijo.

Mejía Chávez señaló que como prestadores del servicio deberán cuidar principalmente la carrocería del camión, con el fin de no afectar a la ruta posteriormente, además de cuidar a los usuarios que van a bordo, pues primero es la integridad de las personas.

“Tenemos que ser muy conscientes en ese sentido y hemos tratado de dar el servicio hasta donde se pueda, hasta donde realmente no cause un peligro o algo que no queremos que suceda”, expresó.

Además, hizo una invitación a toda la ciudadanía a adoptar el mecanismo de call center de la Alianza de Camiones, ya que si la ruta que van a tomar se les pasó o saben que tardará por cuestiones de lluvia, pueden marcar al 6691769065 de las 6:00 de la mañana a las 11:00 de la noche.

Ampliación de rutas

El dirigente transportista confirmó que ya tienen nuevas rutas, por lo que en breve se estará analizando con la Delegación de Vialidad y Transportes para ver la viabilidad y ponerlas en funcionamiento.

Explicó que regularmente son ampliaciones de las rutas que ya se tienen trazadas, aunque son muchas las llamadas que se reciben por parte de los usuarios que solicitan que el camión pase más cerca de donde viven.

El parque vehicular de la alianza de camiones se compone de 505 unidades que circulan por toda la ciudad.