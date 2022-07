Mazatlecos rechazan aumento en la tarifa del transporte urbano

Mazatlán, Sin.- Luego de que el gobernador de Sinaloa informó el aumento de un peso en la tarifa del transporte urbano en todo el estado, mazatlecos se mostraron en desacuerdo ante la medida, ya que les afecta en su economía.

"Está mal, cada rato sube y sube el camión, eso no está bien. A veces gasto hasta tres camiones en puras vueltas al Centro, eso sin contar las ideas al trabajo, a la semana gasto entre 200 y 300 pesos, es muy injusto, la verdad", expresó Óscar Castillo.

Por su parte, Petra Rosales dijo que antes de pensar en subir la tarifa, deben de arreglar las unidades.

“Primero que arreglen las unidades para después estar subiendo los costos, la verdad es algo muy injusto para subir la tarifa, que primero los arreglen, como ama de casa me gasto mucho en camiones al día y ni se diga a la semana", señaló.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, la mayoría de las personas dijo estar totalmente en contra con el aumento del transporte público, pues consideran que les pegará en sus finanzas.

“Es solo 1 peso para muchos, pero es un gasto que vamos a hacer día con día, incluso algunos tomamos hasta tres o cuatro camiones para ir al trabajo, escuelas, e inclusive para llegar a casa”, explicó Juan, otro usuario del transporte urbano.

Jesús Gabriel Ontiveros, un comerciante del Centro, señaló que así como ha subido todo, era de esperarse que también el transporte urbano.

"Yo pienso que sí es justo que suba, porque ha subido el diesel y por lo tanto ellos tienen que obtener sus ganancias, también es lógico que quieran subir el precio del transporte público, mientras suba la gasolina, va a subir el transporte también".

Mucho gasto

Eugenia Juárez, una empleada de un hotel, comentó que la mayor parte de su tiempo se la pasa en el trabajo, pero aunque sea así, son 48 pesos diarios los que gasta en el pasaje de camión.

“Entre idas y vueltas al trabajo se te va ese dinero, pues a mí el trabajo me queda muy retirado y los camiones que me dejan en el hotel no pasan por mi casa”, lamentó.

Esta situación será un golpe en su economía.

"Se me hace muy injusto, porque no están ni arreglados, algunos camiones están todos rayados y ni se diga si están maltratados, las ventanas rotas, así no tiene caso que suban el precio”.

Fecha

La línea de transporte urbano Águilas del Pacífico anunció que el incremento en las tarifas se hará a partir de este jueves 7 de julio.