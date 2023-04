Comercios afectados por falta de agua potable en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La falta del servicio de agua potable, el cual tiene ya una semana sin funcionar en el municipio de Escuinapa ya está generando afectaciones en algunos comercios de este municipio.

La falta del vital líquido ha originado que varios comercios se vean obligados a suspender labores por la falta de este para poder limpiar o lavar sus equipos de trabajo.

Uno de esos casos, es el de un pequeño expendio de agua saborizada, el cual tiene ya desde el pasado fin de semana que no labora porque se quedó sin agua para la limpieza del material o equipo de trabajo.

"No hemos podido trabajar, tenemos ya tres días que no abrimos porque no tenemos agua para lavar las cubetas y limpiar lo que se necesita y estar comprando agua diario, en lugar de ganar, le vamos a perder" expresó Orquídea Crespo, propietaria del establecimiento.

Agregó, que esto le está generando pérdidas económicas, ya que lo único que hace cuando llegan los clientes a querer hacerle consumo, es decirles que no hay.

"Viene la gente y miran cerrado y se van, otros tocan la puerta y la única respuesta que damos es que no hay servicio, lo poco o mucho que sale al día, pues ahorita no lo estamos teniendo por lo mismo, porque no tenemos agua para lavar las cosas".

Por último, comentó que esperan que el problema de la falta de agua se resuelva pronto, ya que además de afectar al comercio, las familias del municipio le están sufriendo por la falta del vital líquido en sus hogares.