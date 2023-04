"Piperos" no dan abasto a la demanda de agua en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Ante la alta demanda de agua potable en el municipio de Escuinapa, los "piperos" no dan abasto al llamado que les hace la ciudadanía para comprar el vital líquido.

Desde la semana pasada, el municipio está sin el servicio de agua potable debido a que la CFE tiene cortado el servicio de energía eléctrica a la Jumapae por un adeudo de más de 700 mil pesos, impidiendo así que funcionen los equipos de bombeo de los acueductos Baluarte - Escuinapa y Baluarte - Teacapán.

Como consecuencia de ello, incrementó el trabajo a quienes se dedican a la venta de agua, quienes comentan "No darse abasto" al llamado que reciben todo el día.

"No alcanzamos a atender a toda la gente, somos muchos quienes andamos ofreciendo el servicio, pero no nos damos abasto, mucha gente nos llama y se molestan porque no les podemos llevar el agua pronto", externó uno de los vendedores.

Para poder llenar los contenedores con los que llevan el agua, deben esperar hasta más de una hora su turno, por las largas filas que se forman en los sitios donde llenan, que es en la colonia 10 de mayo.

"Aquí duramos parados hasta más de una hora, esperando que nos llegue el turno, porque toda la gente viene para acá a llenar".

El costo del contenedor de mil litros de agua, está entre los 130 y 150 pesos, que es el más común que solicita la gente y tienen que estar comprando al menos cada tercer día para abastecer la necesidad en los hogares.

Cabe resaltar, que la Jumapae no ha dado fecha alguna de cuando regrese el servicio de agua potable, ya que aún no se cuenta con el recurso necesario para poder pagar el adeudo que se tiene ante la CFE.