Club Leones de Mazatlán celebra su 79 Aniversario con compromiso renovado de ayuda a los necesitados

Mazatlán, Sin.- En una emotiva celebración, el Club de Leones de Mazatlán conmemoró su 79 aniversario de servicio a la comunidad.

Desde su fundación, el club se ha dedicado a ayudar a los más necesitados, y este compromiso se renueva en un evento que reunió a miembros antiguos y nuevos.

Puedes leer:Afinan detalles para la convención anual de cruceros

La presidenta del Club de Leones de Mazatlán, A.C., Marina Guerra Pinal, quien encabezará el periodo 2023-2024, expresó su profundo honor por ser parte del club durante 55 años.

Durante este tiempo, ha experimentado innumerables vivencias y ha tenido la oportunidad de conocer a personas con un espíritu solidario.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Durante estos años, he compartido vivencias con compañeros que ya no están y he tenido el placer de dar la bienvenida a nuevos miembros, pero todos comparten el mismo espíritu de 'leonísmo', que es ayudar a quienes más lo necesitan", señaló Marina Guerra Pinal.

Además, destacó su orgullo por liderar el club en Mazatlán y su compromiso constante de apoyar a los adultos mayores con discapacidades.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

La comida conmemorativa fue un momento especial en el que se realizaron honores a la bandera, se presentaron invitados a cargo de la presidenta y se discutieron asuntos generales del club.

La reunión contó con la presencia de una decena de invitados pertenecientes al Club de Leones, quienes compartieron un momento de compañerismo y reconocimiento.