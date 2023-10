Mazatlán ocupa el segundo lugar a nivel estatal con más pacientes con VIH

Mazatlán, Sin. -Mazatlán ocupa el segundo lugar a nivel estatal, solo por debajo de Culiacán, con más pacientes que padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana y que actualmente se encuentran bajo tratamiento; en total hay 1900 casos en Sinaloa por parte de la Secretaría de Salud.

Jorge Arturo Figueroa Villa, jefe de departamento de VIH Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, señaló que la edad predominante de quienes padecen esta enfermedad es entre los 24 y 45 años de edad, aunque hay también hay personas mayores en las que se ha detectado la enfermedad, pues los síntomas comienzan después de los 10 o 15 años de haberse contagiado y no se dan cuenta.

"Ha habido un incremento, pero esto responde a diferentes factores, a las campañas de detección que estamos haciendo, es muy necesario realizar una campaña de prevención porque hace muchos años que ya no se habla sobre VIH en el estado, eso da pensar a muchas personas que ya no existe el problema, es eso a final de cuentas, si detectamos ahorita 300 pacientes nuevos en lo que va del año cuántos más no hay por ahí", señaló.

Agregó además que hay 14 niños contagiados con VIH debido a un mal control durante el embarazo; si una mujer embarazada que padece el virus lleva un tratamiento adecuado, es muy difícil que transmita el virus al producto.

"El VIH como no da síntomas específicos, la infección aguda es tal cual como una infección de gripa, puede sentir dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, para una infección crónica o cuando el sistema inmune está muy deteriorado, lo que hace a final de cuentas deja más vulnerable a otro tipo de enfermedades. No hay un síntoma muy específico del VIH, ahí es donde radica el problema", explicó.

Pruebas para detectar el virus

Figueroa Villa comentó que toda persona con una vida sexual activa corre el riesgo de contraer esta enfermedad, la recomendación es a estarse haciendo pruebas periódicamente y si se está en una situación de alto riesgo lo ideal es acudir al médico.

Añadió que en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits) se realizan pruebas de manera gratuita, segura y confiable.

"Capacits es el espacio seguro, ahí nadie les va a juzgar, nadie les va a decir nada, porque muchas personas de repente tienen miedo acudir a las unidades (...) al final de cuentas van por una cuestión de salud y vamos a atenderlos como tal, sin discriminación, sin riesgos, sin ningún problema", añadió.

En caso de que la prueba llegara a salir positiva, la persona también puede acceder al tratamiento de manera gratuita, solamente se pide que no sea derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE.

"Los esfuerzos van encaminados a detectar esos pacientes que andan por ahí y darles tratamiento, una vez que les damos tratamiento cortamos la cadena de contagio. En la Secretaría de Salud estamos al 100% en el abasto (de medicamentos) no tenemos ningún problema en ese aspecto", aseguró.

Muertes

Al cierre del tercer trimestre se tenían contabilizados 13 fallecimientos por VIH en el estado.