Carril preferencial, un programa fallido para el ordenamiento vial de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La movilidad en Mazatlán cada vez es más complicada y la ciudad no cuenta con un plan para ordenar el tráfico vial, el único que existía era el carril preferencial para el transporte público que se hizo sobre 3.2 kilómetros de la avenida Ejército Mexicano-Juan Carrasco, pero a un año de la puesta en marcha del plan piloto, es evidente que no resultó, principalmente porque los conductores no lo respetaron.

Con el crecimiento que registra la ciudad, resulta muy complicado transitar por las vialidades y ya no solo en horas pico, sino que se ha generalizado durante todo el día, pues faltan rutas alternas o un programa que ayude a desfogar el tráfico.

Integrantes de la intercamaral propusieron el carril preferencial exclusivo para el transporte público como una alternativa para mejorar o más bien ordenar el tráfico vehicular en el puerto, proyecto que fue arropado por el alcalde Edgar González Zatarain una vez que asumió el cargo en sustitución de Luis Guillermo Benítez Torres, pero todo indica que el proyecto quedará allí como un plan fallido que no funcionó.

La primera etapa del carril preferencial abarca 3.2 kilómetros de la avenida Ejército Mexicano-Juan Carrasco, desde Insurgentes hasta Gutiérrez Nájera. El objetivo es darle orden a una de las vialidades más transitadas de Mazatlán, disminuir los accidentes viales y acortar los tiempos de traslado del transporte urbano.

Le corresponde a las autoridades aplicar el reglamento. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Carril sin usar

Los directivos de la Alianza de Camiones Urbanos jamás pudieron meter a este carril a sus conductores, desde su inicio de operación eran pocos las unidades que las utilizaban y ahora casi ninguno lo hace.

El ex dirigente transportista Faustino Mejía López aseguró que ya se tiene el reglamento para el uso del carril preferencial para el transporte urbano, que solo es cuestión que la autoridad lo aplique.

“El reglamento ya está, ya le corresponde a la autoridad aplicarlo, pero si uno de nuestros vehículos, de los camiones urbanos, está fuera del carril, yo les pido de favor que nos lo reporten, porque nosotros también tenemos la obligación de alinearlos precisamente porque el carril es en beneficio de todos”, señaló.

En Mazatlán, hay cerca de 620 camiones urbanos, 550 de la Alianza y 120 de Águilas del Pacífico, el 90 por ciento de las rutas transitan por la avenida Ejército Mexicano, entre Insurgentes y Gutiérrez Nájera, justo donde se habilitó el carril preferencial.

Comerciantes en contra

Los comerciantes asentados en la avenida Ejército Mexicano protestaron porque sus clientes no tendrían espacio para estacionarse. Ese fue otro punto que le quitó adeptos al carril preferencial ante la opinión pública.

Los directivos de Canaco aprovecharon la coyuntura para hacer grilla política e impedir que esto funcionara, pues argumentaron que en ese tramo el problema de movilidad no era tan grave, incluso hablaron de cierre de negocios al entrar en operación.

Afecta principalmente a los comerciantes, ay que sus clientes no tienen espacio para estacionarse. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Recorridos de inspección

Mientras tanto, el subdirector de Tránsito de Mazatlán, Juan Sergio Camacho Torres, admitió que tanto operadores del transporte urbano como conductores de autos particulares han dejado de acatar las indicaciones.

“Hay vehículos que continúan estacionándose en el carril preferencial, así como hay quienes lo emplean como un carril de circulación rápida, sin embargo, algunos operadores del transporte público hacen caso omiso a las indicaciones de utilizar el carril y continúan transitando fuera de ella, permitiendo que los demás vehículos la utilicen de manera incorrecta", detalló.

Camacho Torres añadió que Tránsito Municipal realiza recorridos de inspección, sin embargo, debido a que se trata de un tramo considerablemente largo y son muchos los vehículos, es complicado evitar que se pase por alto la indicación en algunos tramos.

"Hay vehículos que se estacionan y también hay camiones urbanos que no quieren aceptar el carril, lo utilizan según para avanzar más rápido, pero la idea es que todos vayan por donde les corresponde”, apuntó.

Se necesitan acciones para reducir el tráfico en la ciudad, tras el aumento de vehículos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Proyecto fracasado

Se pretendía que este plan se extendiera a otras partes de la ciudad, se habló de una segunda etapa en el tramo de avenida Insurgentes hasta donde se encuentra la Clínica del ISSSTE, por la Carretera Internacional, pero el proyecto también quedó en el olvido.

Ante el aumento del número de vehículos y de siniestros de tránsito en la ciudad de Mazatlán, se requieren llevar a cabo acciones que permitan reducir el tráfico y con ello impulsar una movilidad sostenible y segura para todas y todos.

Al cierre de noviembre de 2023, Mazatlán encabezaba la lista de accidentes viales en el estado de Sinaloa, al acumular 3 mil 377 hechos de tránsito, el 29.39 por ciento del total. En cuanto a muertes por esta causa, el puerto lideraba también las cifras con 74 deceso de 315 y se ubicaba en el tercer lugar de personas heridas, con mil 763 de un total de 6 mil 943.

El proyecto del Carril Preferencial de la avenida Ejército Mexicano se alinea a los principios de accesibilidad, eficiencia, equidad y seguridad establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa vigentes.