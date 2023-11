Mazatlán necesita un plan de movilidad urbana y sustentable, señala Coparmex

Mazatlán, Sin.- Mazatlán necesita implementar un plan municipal integral de movilidad urbana y sustentable, dijo Fernando Valdez Solano, presidente de Coparmex, y así la ciudad podría mejorar y aminorar los problemas que enfrenta en materia de desplazamiento.

Dentro de la agenda de la Confederación Patronal de la República Mexicana está el tema de movilidad, algo que se ha estado impulsando desde la intercamaral con la educación vial y echando a andar el carril preferencial, así como mejorar el sistema de transporte urbano, solo así la gente dejará el vehículo particular desahogando las vialidades.

"La solución para la movilidad es la educación vial y dentro de eso el otro tema el transporte público, estamos trabajando con ellos porque el transporte público es el único que nos puede ayudar a mejorar la movilidad, cuando logremos un transporte público eficiente vamos a empezar a dejar de usar el automóvil y vamos a tener una mejor movilidad en la ciudad y para eso el carril referencial va a ser parte importante", dijo.

Agregó que Guasave ya cuenta con este plan de movilidad y se está insistiendo con las autoridades de este municipio para que se trabaje en uno propio, junto con especialistas en el tema que indiquen hacia dónde debe ir Mazatlán.

Aplicar la ley y reglamentos

A inicios de año entró en funciones del carril preferencial para transporte público en la avenida Ejército Mexicano, desde entonces y a la fecha ha generado polémica y dudas sobre su buen funcionamiento, ya que no ha respetado ni por automovilistas ni por los propios operadores del transporte urbano.

Al respecto, Valdez Solano indicó que lo único que falta para que el carril cumpla su propósito es que la autoridad se aplique, haciendo valer las leyes y reglamentos que respaldan este proyecto.

"Ya lo tenemos, hay que aprovecharlo, que exija que se use, que se exija, que se use para todo, tanto para los automovilistas que no lo usemos como para los transportes públicos que lo usen", indicó.

Ante este de panorama el empresario reconoció que no se puede pensar en un segundo carril preferencial en otra avenida si el primero no funciona al 100 por ciento todavía.

"Primero tenemos que hacer el uno y luego el dos, imagínense si funciona el carril preferencial que tenemos ya lo tuviéramos de la Insurgente hasta la clínica del Issste, va a ser otra historia si logramos eso", consideró.