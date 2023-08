Califican de arbitraria e injusta la vinculación a proceso de rector de la UAS

Culiacán, Sin.- Luego de que salieran de la audiencia en la que se vinculó a proceso por presunto abuso de autoridad al Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, el abogado Milton Ayala Vega, apuntó que fue una total injusticia la que se vivió en la resolución de audiencia, donde quedó confirmado una vez más la parcialidad con la que se conduce el Juez de control Adán Alberto Salazar.

La audiencia se prolongó por casi 12 horas, durante las cuales, a pesar de que la defensa del líder universitario refutó de manera explícita las pruebas presentadas en la carpeta de investigación, demostrando que carecían de sustento, el Juez resolvió a favor de la Fiscalía General del Estado.

“Hoy no nada más nos defendimos de las imputaciones y acusaciones de la Fiscalía, nos defendimos del Juez. El Juez, contrario a todo lo que nos esperábamos, dictó resoluciones contrarias a derecho, contrarias al código, pero aún más allá y ahí está grabado no es algo que yo diga, todavía aleccionaba a la Fiscalía y le decía oye que vas a contestar de lo que te está diciendo la defensa”, declaró.

Durante la audiencia, el equipo legal de Jesús Madueña Molina, compuesto por los abogados Milton Ayala y Raúl Monzón, presentaron pruebas que desacreditaban cada uno de los elementos de la carpeta en la que se incluían solicitudes de pago, oficios, testimonios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y declaraciones de elementos policiales, demostrando que carecían de base sólida.

Señalaron también que el rector no ostenta un cargo público, ya que la UAS goza de autonomía constitucional, además, dijeron que la ASE no tiene la autoridad para llevar a cabo auditorías, ya que la universidad no recibió fondos estatales en 2022 y los recursos generados internamente por la institución no forman parte del gasto público.

A pesar de que la defensa demostró en todo momento la fragilidad de los argumentos de la Fiscalía, el Juez decidió vincular al proceso al Dr. Jesús Madueña Molina.

Finalmente, Milton Ayala afirmó que las UAS agotará todas las vías legales disponibles y que los tribunales federales, específicamente los jueces de amparo, revocarán esta injusticia cometida contra la máxima casa de estudios y su líder.

"No estamos solo defendiendo al Rector, sino que estamos combatiendo una injusticia contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y su autonomía. Queremos que quede claro para el Juez y la Fiscalía que utilizaremos todos los recursos legales necesarios para deshacer esta resolución que, finalmente, será observada por el pueblo de Sinaloa y todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes verán que el Rector tenía razón y que esto fue una injusticia", dijo.