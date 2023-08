Gobierno del Estado no tiene facultades para auditar a la UAS: Abogado

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa no recibe recursos del Gobierno del Estado, sino de la Federación, aseguró el Dr. Milton Ayala Vega, miembro del equipo de abogados de la UAS.

“Lo que nosotros decimos y aseguramos es que el Gobierno del Estado no ha entregado recursos de ellos, a la Universidad, qué significa esto, que los recursos que Gobierno del Estado ha entregado son de la Federación, son recursos federalizados, en ese sentido el que ha entregado recursos es el Gobierno Federal, pero a través del Gobierno del Estado, porque así está en la Ley de Coordinación Fiscal”, expuso Ayala Vega.

El abogado explicó que en el año 2022, la universidad no recibió ningún aporte financiero directo por parte del Gobierno del Estado y así se demuestra en los documentos que el cuerpo de abogados defensores de la UAS entregó a la Fiscalía de Tramitación Común un día antes de la audiencia del Rector de la universidad y durante la audiencia del pasado viernes 18 de agosto.

“El documento que nosotros entregamos lo dice textualmente, que Gobierno del Estado no ha entregado recursos fiscales recaudados por él mismo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí ha otorgado recursos, pero de la Federación y por lo tanto insistimos, decimos y aseguramos que el Gobierno del Estado no tiene facultades para auditarlos”, expresó el ex Director de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis.

Ayala Vega señaló que el Gobierno del Estado entrega recursos que la Federación le manda a la casa rosalina, por ello lo que plantea la UAS es que quien es dueño del dinero es quien lo puede auditar.

“Si el Gobierno Federal le da al estado y el estado lo manda a un rubro, al que sea, quien está facultado conforme a la Ley es el Gobierno Federal, porque los recursos no pierden la federalidad, menos en educación porque es un tema que está regulado en el artículo 3.º de la Constitución”, precisó ya que en él se especifica que el tema de los recursos económicos para educación será materia exclusiva del Gobierno Federal.

Finalmente, agregó que por eso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audita todos los años a la UAS por esos recursos que el Gobierno Federal le entrega por conducto de Gobierno del Estado.