Buscan preservar el órgano de la catedral de Mazatlán

Este jueves comenzaron los trabajos para llevar a cabo el proceso de restauración del histórico órgano ubicado en la catedral de Mazatlán.

"La joya dormida de Mazatlán", como se le conoce popularmente, está siendo revisada y analizada por un equipo de trabajo, el cual está afinando detalles para saber el presupuesto exacto y el tiempo estimado para poder preservar este histórico conjunto hecho por el legendario organero francés Aristide Cavaillé-Coll.

También puedes leer: Se suma Promotur al embellecimiento del Centro Histórico de Mazatlán

La restauradora, Sarahi Tirado Osuna, comenta que estos apenas son trabajos de conservación, y que esperan próximamente saber con exactitud la cantidad monetaria que se requerirá para poder restaurar esta pieza importante en la cultura mazatleca.

"Hasta el momento no sabemos cuánto tiempo podría llevarnos restaurar esto, podrían ser unos meses, años quizás, es algo difícil de determinar aún, también saber qué tanta seriedad se le dará a este tema, lo único que sabemos es que estos trabajos si serán algo caros, pues será el órgano y los murales los que se restauraran, serán unos cuantos millones de pesos”, mencionó Tirado Osuna.

Asimismo, añadió que hace unos años se comenzaron los trabajos para salvaguardar y conservar unas piezas, incluso se sacó un presupuesto, pero por algunos motivos no se pudo llegar a nada.

"Hace unos cinco años se sacó el presupuesto exacto, eran unos 8 millones de pesos más o menos, por ahora se estima que van a ser más, algunas piezas ya fueron quitadas, pero no significa que estén bien, se ocupa sanear todo, no solamente hacer los trabajos. Ya se había llegado a un acuerdo para que se diera el apoyo necesario, pero por cambios de administración y ese tipo de cosas, es que no se pudo llegar a más", agregó.

El organero José Luis Acevedo, quien se estará encargando de los trabajos necesarios de este instrumento, comentó que es un artefacto muy valorado por las personas que se encuentran cerca de estos "pedazos de historia", como lo llama él.

"Pues básicamente es un pedazo de historia, viene desde un taller de Francia y fue hecho por el maestro Cavaillé-Coll. Los instrumentos de este personaje son muy apreciados entres los músicos y las personas que conocen sobre el tema, son artefactos muy valorados, y sin duda alguna, esperamos que se llegue a algo para que se pueda volver a utilizar, tal vez no hoy y no mañana, pero si en un tiempo”, dijo Acevedo.

Para saber

El órgano que se encuentra en la catedral de Mazatlán no ha sido tocado desde hace más de 30 años, y fue traído desde Francia en el año 1898.