El “Chamán” Cárdenas, una inspiración para salir adelante

Mazatlán, Sin.- La vida de Jesús Daniel Cárdenas cambió por completo cuando a los dos años de edad metió su mano derecha a un molino que estaba en la pequeña tienda de abarrotes de su abuela y perdió parte de su extremidad.

“Yo apenas tenía dos años, pero me contó mi mamá que cuando eso pasó yo estaba jugando por ahí cerca del molino y cuando se dieron cuenta alcanzaron sacar mi brazo y se fueron corriendo conmigo al hospital, yo en lo personal no recuerdo nada, estaba muy niño, y siendo honesto no es algo que quiera recordar, pero gracias a Dios mi abuela estuvo ahí, si no quién sabe qué fin hubiera tenido”, dijo el joven de 22 años originario de Villa Unión.

Este accidente fue un antes y un después en su corta existencia, pues a pesar de que desde niño se impuso a hacer las cosas, él piensa que su vida pudo ser diferente en comparación de como es hoy, que aunque no se queja, sabe que pudo presentar menos dificultades.

“No me quejo, he tenido una buena vida a pesar de todo, sólo que siento que pudo ser diferente, en veces me ven sin una de mis muñecas y es como que si me quisieran hacer menos, o se sienten superiores en comparación conmigo, pero nunca me achicó ante eso”, añadió.

A partir de ese momento comenzó a aprender a valerse por sí mismo, ya que actividades tan sencillas como abrocharse los zapatos, cambiarse de ropa o comer, representaban un reto para él.

“Fue un proceso algo difícil, es mi mano derecha y de poco a poco me tuve que ir enseñando a usar la izquierda, al principio me ayudaban, después quise ser más independiente, fue así como me comencé a vestir solo, la parte más complicada para mí era ponerme el pantalón, porque tenía que abrocharme y batallaba para hacerlo, con el tiempo aprendí cómo hacerlo, para ponerme los tenis pido ayuda en veces, y otras lo hago yo solo”.

Jesús Daniel asegura que a pesar de que pasan los años no se le ha dificultado mucho hacer lo mismo que hacen las demás personas, pues hasta la fecha él puede nadar, correr, hacer sus tareas, trabajar, entre otras actividades que realiza sin ninguna dificultad.

“Hasta la fecha realizo cualquier tipo de actividad sin tener problemas, llevo una vida normal y tranquila, me acostumbré a vivir así, desde los 2 años estoy así, de modo que ya me impuse”, dijo.

Más allá de su discapacidad, “El Chamán”, como le dicen sus amigos, le saca jugo a la vida y busca servir de inspiración a otras personas que como él han pasado por momentos difíciles y no saben cómo reorientar su camino sin dejarse vencer por la adversidad.

Jesús Daniel asegura que a pesar de que pasan los años no se le ha dificultado mucho hacer lo mismo que hacen las demás personas. Foto: Cortesía | Daniel Cárdenas

Enfrenta los retos

Jesús Daniel relata que a lo largo de su vida ha tenido muchos desafíos, como su primer empleo, el cual fue en una maquiladora. A pesar de su condición simplemente fue cuestión de adaptarse, aunque hubo dificultades en el camino.

“Me tuve que adaptar a trabajar ahí, la verdad yo quería un trabajo porque me quería comprar yo solo mis cosas, y empezaba a sentir atracción por la que hoy es mi novia, así que comencé a trabajar para poder invitarla a algún lado, y cosas así, fue difícil, pero salí adelante”, comentó.

Actualmente también está estudiando en la universidad y aunque no dio detalles de la carrera que cursa, dice que es algo que le agrada y a lo que le gustaría dedicarse una vez que termine.

Durante sus más de dos décadas de existencia el joven ha enfrentado diferentes retos, ya sea en el ámbito laboral, estudiantil o deportivo, los cuales ha superado con mucha dedicación.

“Siempre he tenido retos difíciles, sé que no soy la única persona a la que le pasan estas situaciones, más bien es como que ya me da igual, mientras más me digan que no puedo hacer algo por mi condición, más ganas le echo”, comentó.

El “Chamán” ha destacado en el deporte amateur, en futbol y atletismo.Foto: Cortesía | Daniel Cárdenas

Amor por el deporte

Cuando era niño él idolatraba a un jugador llamado Marouane Chamakh, del equipo Arsenal de Inglaterra, incluso se peinaba igual que él, pero al no saber correctamente la pronunciación del nombre del futbolista, él decía “Chamán”, lo cual sus compañeros lo tomaron de burla. Fue así como obtuvo su apodo.

“Me gustaba como jugaba ese jugador, lo idolatraba, me peinaba como él, no sabía pronunciar su nombre y me agarraban a carrilla, un día me acuerdo que dije: ‘Marouane Chamán’ y me empezaron a decir así, el ‘Chamán’ Cárdenas, ese es el nacimiento de mi apodo”, recordó.

A pesar de su discapacidad el “Chamán” ha destacado en el deporte amateur, en futbol y atletismo. Ha jugado en equipos locales importantes, donde ha marcado goles y también ha sido un atleta de buen nivel en competencias de atletismo estatales y nacionales, donde se ha llevado varias medallas de oro.

“Hace como seis o siete meses me fui directo a Hermosillo para competir en una competencia nacional, nos fue bien gracias a Dios, hacemos lo que más nos gusta y estamos dando lata, no creo que sea un rival fácil para nadie, aunque digan que no, yo sé que cuando me ven me subestiman, pero una vez terminada la carrera o los partidos de futbol, demuestro lo que puedo hacer, en el mundo de los deportes no me he visto limitado”, añadió.

Daniel Cárdenas. Foto: Cortesía | Daniel Cárdenas

Motivar más personas

En el mundo hay muchas personas que no se animan a realizar actividades por miedo al rechazo, o porque se cohíben, por lo que el “Chamán” espera servir de inspiración para muchas más personas, y para esto manda un mensaje a quienes tengan alguna discapacidad.

“Sé que hay más personas con diferentes discapacidades, pero espero que eso no los haga quedarse de brazos cruzados, cuando te lo propones nada es impedimento para lograr muchas de tus metas, quiero motivar a más personas a lograr lo que creían imposible”, afirmó.

En un futuro a Daniel le gustaría dar charlas a personas que estén pasando problemas de salud, pues espera que su historia sirva como inspiración para las personas, y que aprendan que a pesar de los obstáculos y dificultades de la vida, lo importante es no bajar la cabeza.

Datos