Buscan cómo ganarse la vida en el Parque Bonfil

Mazatlán, Sin.- En medio de la contingencia sanitaria del Covid-19, algunos puestos de venta de comida se mantienen abiertos por algunas horas en el muelle pesquero del Parque Bonfil.

Vendedores manifestaron que todos los que integran el sector pesquero, enfrentan una difícil situación económica después de la pésima temporada camaronera de altamar, y que ahora viene a complicarse más con la emergencia sanitaria del Covid-19.

María del Refugio Sánchez Lizárraga, propietaria de un comedor en esa zona, comentó que para obtener recursos se puso a elaborar cubrebocas, que vende a un precio módico entre sus conocidos.

Todos los días abre su puesto unas horas, llega con la máquina de coser para hacer los cubrebocas y con eso obtiene algo de recursos, hay quien le pide uno, otros 10, 20 y hasta 50, aunque hace unos días entregó un pedido de 250 piezas para una empresa.









No me puedo quejar, y con lo poco que vendo sale para pagarle al muchacho que me ayuda, porque para mí sería muy fácil irme a mi casa a descansar, pero no tengo la solvencia suficiente para ello María del Refugio Sánchez Lizárraga









Recordó que los primeros tres meses de la veda del camarón, las ventas son muy bajas porque no hay pescadores en el muelle, pero se sostienen con el personal de oficinas de las empresas que están asentadas en esa zona.









Ellos vienen y se compran un desayuno, unas tortas, las galletas, el refresco, y ahí nos sale el día, pero la situación sí es difícil porque mucha gente está sin trabajo María del Refugio Sánchez Lizárraga





Por su parte, el propietario de otro negocio, señaló que de los 22 puestos que existen a lo largo del muelle, son muy pocos, alrededor de seis, los que abren por unas horas, ya que prácticamente todo está parado con la pandemia.

DATOS

22 puestos de comida existen a lo largo del muelle.

6 negocios son los que abren en la actualidad.

























