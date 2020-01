Busca gobierno recaudar recursos con miscelánea fiscal

Mazatlán, Sin.- Los días 30 y 31 de enero se llevará en Culiacán, el Congreso Nacional "Negocios e Instituciones ante las Reformas Fiscales 2020”, organizado por la firma Defensa Fiscal; el Instituto Mexicano de Defensa Fiscal y El Corporativo VM.

El coordinador operativo del Congreso, Hilario Recio Sánchez, mencionó que se trata de un programa en el que conocerán los asuntos relacionados al tema de reformas fiscales y está dirigido a todo público: empresarios, funcionarios, despachos de abogados, así como para despachos contables y financieros.

Comentó que las reformas son estrategias que toma en este caso el poder ejecutivo para poder tener o echar mano de recursos para implementar beneficios para el país; de entrada tienen un trasfondo bueno porque finalmente lo que se busca es no tener pasivo al país.

Detallo que el país trae un déficit presupuestario y muchas de las políticas que se implementan no las decide el presidente de la república sino instituciones que rigen la política económica mundial.





México no recauda lo suficiente cuando mucho un 13% para su gasto y con esto no va a poder hacer lo que pretende finalmente sabemos que tiene dos empresas la Comisión Federal de Electricidad y Pemex en el pasado que eran su máximo orgullo y que hoy no están dando las cantidades que reportaban en el pasado y voltean a las personas cautivas Hilario Recio Sánchez





Añadió que los asistentes recibirán de primera mano la información más actualizada sobre las nuevas Reformas 2020, así como los pormenores de la aplicación de los reglamentos tributarios en nuestro país.

Este congreso constará de seis conferencias impartidas por expertos para entender y asumir los retos fiscales del 2020, en este caso, los Maestros: Daniel Viesca Monsivais y Alberto González Lemus, así como los Doctores: Silvino Vergara Nava, Luis David Coaña Be, Germán Reyna, y César Valenzuela Espinoza.









