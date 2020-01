Exigirán a alcalde de Mazatlán resultados de su visita a Madrid

Cuando menos 35 personas, entre ellos funcionarios y servidores públicos, integraron la comitiva de Mazatlán que acudió a la Feria Internacional de Turismo 2020 que se realiza en Madrid, España, mismos que tendrán que explicar las tareas que realizaron en dicho evento y los resultados que obtuvieron, ya que fueron con recursos públicos; aseguró la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Comentó que todavía se desconoce el propósito y los objetivos de la comitiva que asistió a la Fitur, pues el proyecto Riviera Mazatlán ni siquiera aparece en el Plan Municipal de Desarrollo y tampoco fue socializado.

Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño. Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Dijo que hablar de posibles proyectos e inversiones futuras o de una presunta promoción del destino para atraer turismo de Europa, no justifica un gasto tan enorme para asistir a un evento de esa envergadura, así que entre los resultados se espera haya firmas de convenios y la concreción de vuelos directos a este puerto.

Cuestionó que dentro de la comitiva mazatleca se encuentre el empresario Erick Arellano, de Grupo ArHe, pues se trata de la empresa que interpuso denuncia en contra del Ayuntamiento y que acaba de ganar una querella donde el municipio le tiene que pagar 142 millones de pesos.





Yo no lo haría por la incongruencia que representa eso, cómo después de habernos ganado por la vía legal eso, nosotros todavía estamos en que no se pague del erario eso que se ganó, es incongruente que esté alguien quien nos tiene demandados, es por eso que yo convoco a la sociedad se manifieste y denuncie ese tipo de cosas Elsa Bojórquez Mascareño





Señaló que hasta el momento, la administración municipal no ha respondido a su solicitud sobre los viáticos que pidieron para ir a Madrid, España, ni tampoco sobre el número de personas que integran la comitiva; aclaró, que se sabe que son cuando menos 35 personas, sin contar a los integrantes de la banda de El Recodo, por las fotografías y videos que se han difundido en redes sociales y medios de comunicación.

“Conté alrededor de 35 personas, sin incluir los de la banda, que están en el evento, el problema es que van con el dinero de la gente y yo no he encontrado en el Plan Municipal de Desarrollo ese proyecto. Para ir a una feria con esas características mundiales, es necesario amarrar antes acuerdos para ir a firmar, y si no estaba en el PMD, el año pasado ni siquiera se sabía de eso, qué fueron hacer”, apuntó.

Indicó que esta Sindicatura en Procuración seguirá insistiendo en que la ciudadanía se involucre más en lo que está haciendo el gobierno municipal y, en su caso, denuncie las irregularidades y exija el buen uso de los recursos públicos.

Con este propósito, informó que este año promoverá la integración y funcionamiento de los comités de contraloría social no sólo para supervisar las obras, sino para que se involucre en todo el trabajo que ejerce el Ayuntamiento y cómo se gasta el erario.

Refirió que en la reunión para ver el presupuesto de egresos, la propuesta original para Cultura era de 150 millones de pesos, mientras que para Obra Pública 130 millones, al final quedó de 110 millones para la primera.

“Ahorita se requiere más obra pública, más servicios públicos, ahí debería de irse casi todo el dinero, y pan y circo no tanto, yo lo dije en esa reunión porque es parte de lo que debemos de estar pendientes todos, qué está pasando, por qué tanto en Cultura, y la mayor parte va para el Carnaval y Cultura, no solamente es Carnaval”, concluyó.





Si traen algo firmado, que bien, lo aplaudimos, cuando regresen, pero si regresan y no traen nada ahí la ciudadanía tiene que decir qué está pasando, por qué van y gastan el dinero del erario en tanta gente

