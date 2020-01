Avanza deterioro en la Glorieta Sánchez Taboada

Mazatlán. - La Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, ubicada sobre el Paseo Claussen y que es mejor conocida como El Clavadista, es uno de los paraderos fotográficos más concurridos de la ciudad, tanto por turistas como por locales.

Sin embargo, ha sido olvidada dentro de los planes de remodelación a los que se ha sometido la ciudad en los últimos años. Pintura en mal estado, infraestructura dañada y la falta de limpieza en el lugar, sin olvidar el criadero de ratas que se origina en esa zona, dañan la buena imagen que se quiere mantener del puerto.

Para Luis Antonio Olague González, director de Servicios Públicos, en la zona no debe de haber el tipo de comercios que actualmente se tiene, ya que el lugar no está adecuado para eso, sino que es solamente una zona de esparcimiento.

Para mí eso es una zona que no debe de haber ese tipo de comercios, porque no está adecuado para eso, la gente se instala, agarra energía de ahí mismo, que realmente no la pagan y si ellos están haciendo un negocio tampoco retribuyen para mantener limpio el lugar. Se manda a limpiar cada vez que se puede y ese el problema, no es una zona que esté prevista para ese tipo de comercio, es una zona para esparcimiento nada más, pero no para hacer lo que se hace.

Olague González

Añadió que el área no está adecuada para que haya un buen saneamiento, que los vendedores de alimentos no cuentan ni con una trampa de grasas, aceites y de todo lo que se vende, y aunque el departamento realiza el aseo, retira basura y lava la banqueta, la solución está en que no hubiera ese tipo de comercio ahí.

El criadero de ratas es una situación que no se había tratado, condición que no es exclusiva de la zona, sino de toda la ciudad. Sólo en los mercados se fumiga mensualmente, pero la posibilidad de realizarlo en esta zona nunca se había considerado.





Normalmente donde se hace algo es en los mercados, ahí sí fumigamos, se ponen cebos porque ese lugar es para eso, sin embargo, ahí nunca se ha visto la posibilidad, pero ahora que lo comenta, convenga hacer algo relacionado. Mazatlán es endémico en eso, en toda la ciudad hay muchas ratas, porque es puerto y hay muchas posibilidades que se desarrollen, y son las que van a vivir más que nosotros, entonces hay que controlarlas definitivamente.

Olague González

Agregó que deben realizarse acciones que garanticen más limpieza, como lavar el piso más seguido, ya que regularmente sólo se hace el barrido humano. De momento, reiteró, la glorieta no está contemplada en algún proyecto de remodelación.

PARA SABER

Variedad de artesanías y antojitos regionales que se ofertan en la explanada, y sobre todo el espectáculo que ofrecen los clavadistas, han convertido al sitio en los más visitados por los turistas.





