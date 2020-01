Por concluir, preinscripción en línea para educación básica

Los padres de familia tienen aún una semana para pre registrar a sus hijos durante las preinscripciones en línea en educación básica, que empiezan a partir del 4 de febrero; informó la Jefa de Servicios Regionales de Educación, María Kenya Camarena Aguilar.

A través del programa “Planeación en familia”, indicó, es como los papás agilizan el trámite para que sus niñas y niños puedan ingresar a los planteles de preescolar, primaria y secundaria, en el próximo periodo de preinscripción.

Dijo que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, a través del Secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López, es como se logró concretar el proyecto que facilita la labor para los padres en las preinscripciones.

Precisamente, señaló, quienes no cuentan con internet o no saben usar una computadora, en todo ese tiempo podrán apoyarse para así no andar “a las carreras” al momento de apuntar a sus hijos en la escuela que contemplan.

“En muchos casos, hay papás o tutores que no le saben mover a un aparato digital, una tablet, un teléfono o computadora, que son indispensables para realizar el trámite”.

Desde el 8 al 31 de enero, aseveró, es el tiempo que tienen los papás para ingresar los datos que les pide el programa mediante la página en Internet preinscripcionessinaloa.gob.mx.

Tras ingresar a la página del portal de preinscripciones en línea, precisó, el padre o tutor tendrá de 3 a 5 opciones de los planteles educativos en los que podrían ingresar sus hijos.

La funcionaria aseguró que durante los 18 días del programa la gente le gana “tiempo al tiempo”, para estar listos para el periodo de preinscripciones que arranca el 4 de febrero y concluye el día 24.

FECHA

El periodo de preinscripciones abarca del 4 al 24 de febrero.









